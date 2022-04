"Rolnik szuka żony". Ania i Grzegorz Bardowscy świętują 6. rocznicę ślubu. Tak wyglądała ceremonia - przeżyjmy to jeszcze raz!

Ania i Grzegorz Bardowscy pobrali się w 16 kwietnia 2016 roku. Był to drugi ślub pary, które poznała się dzięki rolniczemu show TVP. Kilka tygodni wcześniej ślub wzięli Robert i Agnieszka, którzy także brali udział w 2. edycji "Rolnik szuka żony".

To był najpiękniejszy dzień w naszym życiu! Wszystko było idealnie. Wprawdzie wyobrażaliśmy sobie jak nasz ślub może wygadać, ale to co działo się wczoraj przerosło nasze oczekiwania! Było idealnie! Na koniec jedno słów które opisuje wszystko co między nami jest - MIŁOŚĆ! Tak wielka, że zapiera nam dech. - tak o ślubie poinformował swoich fanów Grzegorz.