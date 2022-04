"Rolnik szuka żony". Anna Michalska - rolniczka z 2. edycji zerwała zaręczyny na oczach całej Polski. Co dziś u niej słychać?

Pamiętacie Annę z 2. edycji "Rolnik szuka żony"? Jej udział w programie wzbudził ogromną sensację. Anna Michalska była pierwszą kobietą, która jako uczestniczka, szukała miłości w randkowym show TVP. Chętnych do zdobycia jej serca nie brakowało. Rolniczka wybrała ostatecznie Mariusza - samotnego ojca, który dorabiał w Wielkiej Brytanii jako kucharz.

Mężczyzna długo nie zwlekał i jeszcze w trakcie trwania programu oświadczył się farmerce. Anna była zaskoczona oświadczynami, ale przyjęła pierścionek. Niedługo potem ich związek się rozpadł.

Widzowie czują się oszukani! Stanisław nie mieszka w pałacu, a Kamilowi wypożyczono maszyny?Zobacz więcej

Anna na oczach całej Polski oddała Mariuszowi pierścionek, który - jak się okazało - wybierali jego rodzice i syn. -Nie mogłem kupić tego pierścionka w Anglii ponieważ nie było mnie stać w tej chwili na taki bardzo duży wydatek. Zadzwoniłem do rodziców, czy nie mogliby spróbować, za moją konsultacją wybrać jakiś fajny pierścionek. W zasadzie ten pierścionek wybrał mój syn - tłumaczył w programie mężczyzna.

Po emisji finałowego odcinka 2. edycji "Rolnik szuka żony" wielu widzów zaczęło oskarżać Anię o materializm.

Drodzy internauci. Uprzejmie informuje, że nie interesuje mnie cena pierścionka ani to, gdzie był kupiony. Interesuje mnie jednak, kto go kupił. Nie wiem jak Wy, drogie panie, ale ja wolę kiedy pierścionek zaręczynowy kupuje mi mężczyzna, który mi się oświadcza, a nie wtedy kiedy robi to kotś za niego. Zdecydowanie bardziej ucieszyłby mnie pierścionek za dwa funty (skoro już ma być ten Londyn) kupiony i wybrany osobiście niż taki za 100.000 kupiony przez kogo innego. Wy macie na ten temat inne zdanie? A czy ktoś z Was zastanawiał się przy okazji, jakich to faktów nie chciał usłyszeć Mariusz na wizji... Bo ja umiem słuchać ze zrozumieniem, a Wy...?? - tłumaczyła na Facebooku rolniczka.

Dwór Stanisława ma ponad 200 lat. Tak wyglądał przed wojną. Zobaczcie archiwalne zdjęciaZobacz więcej

Później w sieci krążyły plotki, że Anna zerwała zaręczyny, bo Mariusz nie miał rozwodu. Mężczyzna jednak temu zaprzeczył.

Chciałbym się odnieść do artykułu, który ukazał się w Super Expressie..."Zataił, że ma żonę"! Otóż oglądacie program od kilku ładnych miesięcy, już na samym początku był czytany list ode mnie, w którym to napisałem, że jestem rozwiedziony i to od 11 lat! I od tamtej pory nie ożeniłem się. Zapewne już trochę mnie poznaliście...wiadomo, każdy ma własne zdanie, natomiast chcę powiedzieć, że nikogo nie oszukałem i nie miałem takiego zamiaru. Nigdy w życiu nie kierowałem się złymi emocjami i dlatego zawsze stawiam prawdę i szczerość na 1-szym miejscu, bo wg mnie to podstawa do budowania relacji międzyludzkich. Niestety nie unikniemy komentarzy tych złych, bo za dobre serdecznie dziękuję. Jednak te złe dają tylko do myślenia, że często to komentatorzy patrzą przez swój pryzmat. Mnie nigdy nie przyszło do głowy, żeby mówić czy pisać źle o kimś kogo nie znam. Nawet jeśli mam inne zdanie, bądź coś mi się nie podoba, to zawsze szukam kompromisu, co jak widzę również spotyka się z krytyką. Oczywiście nie jestem ideałem, jak każdy mam wady i zalety to nie podlega wątpliwości - tłumaczył wtedy Mariusz.