"Rolnik szuka żony". Anna Stelmaszczyk dziś wygląda zupełnie inaczej. "Piękna metamorfoza"

Jednym z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej jest format "Rolnik szuka żony". Program niezmiennie przyciąga miliony widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą losy kandydatów i rolników.

Kompletna metamorfoza Anny Stelmaszczyk

Nie inaczej było w przypadku Anny Stelmaszczyk, którą poznaliśmy w 6. edycji programu "Rolnik szuka żony". Była kandydatką do serca Jakuba Napierały i z początku wiele wskazywało na to, że parze się uda - mocno kibicowali im widzowie, ujęci sympatyczną naturą kandydatki która samotnie wychowywała syna.

Relacja nie przetrwała jednak próby czasu.

Od tych wydarzeń minęło już trochę czasu, a Anna, którą widzowie poznali jako brunetkę, dziś wygląda zupełnie inaczej. Kandydatka rolnika przeszła kompletną metamorfozę! Wyraźną różnicę widać dzięki zdjeciom, którymi Stelmaszczyk podzieliła się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

2022/2019 Lubię oglądać każde zdjęcie, bez względu na to czy są one dobre 😉 Każde zdjęcie to wspomnienie, lekcja a przedewszystkim pamiątka. A Wy lubicie wracać do swoich zdjęć sprzed lat? - czytamy w poście.