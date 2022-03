"Rolnik szuka żony". Jacy oni podobni! Dzieci Bardowskich to ich wierne kopie. Spójrzcie tylko na te zdjęcia

Wiem co mówię (gość)

Przepraszam bardzo bardowscy nie poznali się w programie, są tylko przykrywką na popularność programu. Dla mnie to celebryci i lansy. Życia im nie zazdroszczę, ciągłe zarabianie w internecie to przesada, z tego lansu im się w głowie po przewracało. Ona to tylko ciuszki przewraca w pudłach, paznokietki zrobione i perfumy oryginalne, w domu siedzi i na kompie tylko, a po za domem to nic nie robi chyba tylko na wczasy wyjeżdża bo taka zmęczona od dwójki dzieci się zrobiła, a ten nowy dom to niewiem po co im potrzebny chyba tylko na pokaż bo jak pokazują to wszystko drogie wybierają po prostu rodzinka prze lansowana. A tak na serio to ja bym chciała zobaczyć Bardowskich jak doją krowy, jak wyrzucają obornik, jak oprzątają kury itp, ja chcę ich zobaczyć w tych czynnościach a nie tylko buraki, internet, ciuszki, kosmetyki, wyjazdy, zmiana okularów co miesiąc bo albo zgubił albo się zniszczyły itp.

16.01.2022 22:26