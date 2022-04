"Rolnik szuka żony". Kamila zdradziła kulisy rolniczego show. Potencjalnym absztyfikantom zabrakło odwagi?

Program Marty Manowskiej "Rolnik szuka żony" okazał się być wielkim hitem. Świadczą o tym choćby ilości edycji - w świąteczny weekend widzowie obejrzeli tzw. zerowy odcinek 9. sezonu programu. Zdążyli nawet dostrzec podobieństwo między nową uczestniczką, a Kamilą z 8. edycji programu!

Podobnie jak w przypadku Kamili, i nowej uczestniczce fani produkcji zarzucają bycie "zimną" osobą. Do zamieszania, jakie wybuchło w sieci, postanowiła się odnieść sama Kamila. Redakcja Telemagazyn.pl zwróciła się do rolniczki o komentarz odnośnie przemyśleń o udziale, kandydatach i opiniach, jakie krążą na jej temat w sieci. Odmówiła, ale postanowiła urządzić cykl Q&A na swoim Instagramie. Rolniczka poruszyła kilka kwestii, które nurtowały jej fanów.

Jedno z pytań dotyczyło rzecz jasna wyborów Kamili. Fani zapytali, czy dziś wybrałaby innych kandydatów. Jak się okazuje... niektórym zabrakło odwagi!

Nieee, nie wybrałabym innych. Ale było parę listów, gdzie panowie nie odważyli się wystąpić w programie. Jeżeli piszecie list, to miejcie świadomość, że to może się wiązać z wystąpieniem w TV, bo rolnicy/rolniczki także mają nadzieję do wybranego listu - napisała.