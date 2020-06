"Rolnik szuka żony". Łukasz Sędrowski wziął ślub? Pokazał zdjęcie z Urzędu Stanu Cywilnego!

Łukasz Sędrowski jest już po ślubie? To pytanie zadają sobie fani rolnika po tym, jak opublikował on w mediach społecznościowych zdjęcie z Urzędu Stanu Cywilnego. W sieci pojawiły się też zdjęcia z przygotowań do wesela!

Łukasz Sędrowski z "Rolnik szuka żony 5" wziął ślub? Łukasz z "Rolnik szuka żony" pokazał na Instagramie zdjęcia z Urzędu Stanu Cywilnego, a fani programu od raz zaczęli dopytywać, czy jest już po ślubie. Sędrowski od rozstania z Agatą Rusak nie afiszował się z nową miłością w Internecie. Nie potwierdził nawet, że w jego życiu jest nowa kobieta. Łukasz Sędrowski na zdjęciu z młodości. Fanki farmera nie kryją zachwytu!Zobacz więcej Zdjęcia, które opublikował Sędrowski w sobotnie popołudnie (20.06) wywołały jednak lawinę spekulacji. Czyżby Łukasz z 5. edycji już się ożenił? - to jeden z komentarzy, jaki pojawił się na forum internetowym. Sędrowski nie ujawnił na razie żadnych szczegółów. Najbardziej prawdopodobne jest jednak to, że Łukasz był jedynie weselnym gościem. A co wy o tym sądzicie? Myślicie, że Łukasz Sędrowski jest już po ślubie? Zobacz galerię https://www.facebook.com/telemagazynpl/