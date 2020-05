"Rolnik szuka żony". Małgosia Borysewicz jest w drugiej ciąży! Rolniczka wkrótce znowu zostanie mamą!

Wszystko wskazuje na to, że wielka rodzina programu "Rolnik szuka żony" już wkrótce znowu się powiększy! O swojej drugiej ciąży właśnie poinformowała Małgosia Borysewicz!

Małgosia i Paweł Borysewicze poznali się na planie 4. edycji programu "Rolnik szuka żony", gdzie od razu między nimi zaiskrzyło. Rolniczka wiedziała, że właśnie to on musi zostać jej mężem, co finalnie stało się w 2018 roku. Kilka miesięcy później urodził się pierwszy syn pary, Rysio.

Informację o drugiej ciąży Małgosia ukrywała bardzo długo, aż w końcu postanowiła tę radosną nowinę ogłosić w Dzień Matki! Szczęśliwa rolniczka napisała na swoim Instagramie:

Dziś dzień Mam, moje święto jakby nie było ❤️😀to też dzień, gdy swojej mamie chcę powiedzieć dziękuję❤️ za wszystko.Dziękuję też Wam, że trzymaliście kciuki😌przed nami trochę czasu do 2 szczęścia! Ale cieszymy się ogromniaście! Wszystkie momenty macierzyństwa mają swój urok, jednak usłyszeć od swojego dziecka słowo MAMA😭 zmiękczyłoby największego twardziela ❤️kocham te momenty wszystkie! #jestemmamą#jestemkobietą#jestemcórką#dzieńmamy❤️

Jeszcze nie wiemy, czy na świat przyjdzie chłopiec czy dziewczynka, ale już gratulujemy! Pod zdjęciem można znaleźć wpisy zachwyconych fanów (pisownia oryginalna):

Gratulacje 💚💚dużo zdrówka ❤️🍰🌻

Gratuluję serdecznie! ❤️ jesteście cudowni😊