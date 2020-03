"Rolnik szuka żony". Marta Manowska nie może nagrywać swoich programów przez koronawirusa. "To miał być najszybszy rok w życiu"

Wiosną w TVP1 zobaczymy nowy program z Martą Manowską w roli prowadzącej, "8 wspaniałych". Nagrane miały być jednak także: odcinek "0" siódmej edycji "Rolnik szuka żony" oraz specjalny odcinek wielkanocny "Sanatorium miłości". Niestety, najprawdopodobniej nie zostaną one wyemitowane w planowanych terminach.

Manowska podkreśliła jednak, że jest przekonana o tym, iż zdjęcia do wiosennego "Sanatorium miłości" zostaną wznowione. "Będzie w maju, latem, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności - zaznaczyła. Okazuje się jednak, że gwiazda TVP miała dużo innych planów na najbliższy czas. W związku z pandemią, wszystkie stanęły pod wielkim znakiem zapytania.

Dla mnie to też miał być najszybszy rok w życiu. Dlatego cały styczeń siedziałam w Azji, żeby nabrać sił. Cały luty nagrywać program „8 wspaniałych”. Cały marzec pilot - nowe otwarcie 7 sezonu @rolnikszukazonytvp i piękny, puentujący, wielkanocny odcinek @sanatorium_milosci_tvp. Nad morzem odwołano nas ze zdjęć. Nie powstał. Ale wiem, że powstanie. Będzie w maju, latem, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności. Miałam nagrać święta - piękne rozmowy z ważnymi osobami. Od kwietnia miałam... nagrywać nowy, bardzo ważny program. A od maja tez nowy duży, i dowcipny program. A od czerwca do sierpnia miałam przemierzać Polskę i odwiedzać bohaterów @rolnikszukazonytvp i @thevoiceseniortvp. A we wrześniu nagrywać 3 sezon @sanatorium_milosci_tvp. Taki to miał być rok. Ale wierzę, ze wszystkie te projekty powstaną. W swoim czasie. Dbajcie o siebie!