"Rolnik szuka żony". Martyna, żona Pawła 1. edycji pokazała zdjęcie z porodówki! Rodzina rolnika znowu się powiększy?

Paweł z 1. edycji "Rolnik szuka żony" nie znalazł prawdziwej miłości w programie. Szczęście odnalazł dopiero u boku sąsiadki Martyny, z którą rolnik doczekał się już dwójki dzieci. Oprócz tego para wychowuje synka Martyny z poprzedniego związku.

Ostatnio Martyna pochwaliła się w mediach społecznościowych zdjęciem z porodówki. To wspomnienie z narodzin małej Antoniny.

Przypominamy, że ślub Pawła i Martyny Szakiewiczów odbył się 25 czerwca 2016 roku w katedrze św. Katarzyny w Braniewie.

Znamy się z widzenia od zawsze, bo mieszkaliśmy w tej samej wsi. Ale trafiliśmy na siebie tak na dobre dopiero rok temu. Program oglądałam z czystej ciekawości, bo Paweł był sołtysem w mojej wsi. Cieszę się, że to, co było w programie trochę rozminęło się z tym co zobaczyłam w rzeczywistości - wspominała w Pytaniu na śniadanie Martyna Szakiewicz.