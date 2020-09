"Rolnik szuka żony". Największe skandale z hitowego programu TVP1. Rolnicy potrafią szokować!

Nic tak nie cieszy widzów jak najnowsza edycja programu "Rolnik szuka żony". Przed nami kolejny, siódmy już sezon miłosnych perypetii rolników. W związku z tym przypomnijmy, co (według nas) stosunkowo niedawno najbardziej poruszyło opinię publiczną.

"Rolnik szuka żony" nie schodzi z piedestału

"Rolnik szuka żony" emitowany jest od 2014 roku i cieszy się olbrzymią oraz niesłabnącą popularnością. Jesienią 2020 roku nadawana jest siódma edycja, w której rolnicy poszukują swojej drugiej połówki. Miłość, wspólny dom, gospodarstwo, rodzina. Każdy z nich ma marzenia związane z ułożeniem sobie życia u boku kogoś, komu bezgranicznie zaufa. Być może właśnie ten sezon przyniesie kolejne sukcesy i doprowadzi zakochanych przed ołtarz. Oby.

"Miłość rośnie wokół nas w spokojną, jasną noc"? Oj nie. Bywa i tak, że na drodze po wymarzonego partnera wkradają się niepożądane emocje. Zostawmy zatem miłość i przypomnijmy największe skandale z poprzednich edycji. Pod lupę weźmiemy trzy historie z szóstej i piątej odsłony show TVP. Były kłótnie, zawody i płacz. Uff, ale się działo...

Kłótnia Seweryna i Marleny

Pamiętacie Seweryna i Marlenę? Na początku maślane oczka, czułe słówka, a później? Siarczysta kłótnia, która zapisała się w historii programu. Mogło być tak pięknie. Niestety skoczyło się praniem burdów na oczach widzów "Rolnika".

- Jesteś oszustem i zachowałeś się jak gimbus - mówiła w jednym z odcinków Marlena. Emocji nie brakowało również podczas finałowego odcinka. Bajka ma różne zakończenia, ta ewidentnie nie była im pisana. Miłość musieli znaleźć poza programem TVP.

Jan i jego "świerzbiąca ręka"

Najstarszy wówczas rolnik 5. edycji w jednym z wyemitowanych odcinków postanowił wbrew woli Marii (była jedną z jego kandydatek) dać klapsa. Widzowie przecierali oczy z niedowierzania. Jego haniebny czyn doprowadził do prawdziwej burzy w sieci i wylała się na niego lawina hejtu. Miejmy nadzieję, że uczestnik programu mocno przemyślał to, co zrobił i wyciągnął naukę na przyszłość.

Łukasz i jego kandydatki. Wióry leciały

Łukasz Sędrowski i jego kandydatki w piątej edycji zapewnili taaaaaaakie emocje, że wióry leciały. Przypomnijmy, że farmer do swojego gospodarstwa zaprosił trzy panie. No i nie dało się ukryć, że jedną od samego początku był wyraźnie zainteresowany. Chodziło o Agatę, do której smalił cholewki. Problem w tym, że nie zakomunikował tego Paulinie (innej kandydatce), która później czuła się oszukana, co też oświadczyła wszem i wobec podczas finału.

- Gdybyś powiedział mi wprost, to z godnością bym się spakowała i wyszła - tłumaczyła. Łukasz natomiast wybrał Agatę, nawet klęknął przed nią i wyznał jej miłość. Czas zweryfikował uczucia pary, a ich miłość to już tylko pieśń przeszłości.

"Rolnik szuka żony" - kiedy 7. edycja?

Widzowie zacierają rączki i czekają na to, co wydarzy się w 7. edycji "Rolnika". Jesteśmy przekonani, że to będzie niezapomniana i wyjątkowa edycja. Po sporej przerwie w show pojawi się rolniczka, a oprócz tego 4 osoby z 5 mają mniej niż 40 lat. Tak młodej ekipy jeszcze nie było. "Rolnik szuka żony" rozpocznie się w niedzielę, 13 września, o godzinie 21:15. Grzejcie miejsca na kanapach i włączajcie TVP!