"Rolnik szuka żony" - śluby i małżeństwa, o których było głośno. Te pary znalazły miłość w programie

"Rolnik szuka żony" łączy ludzi. Już kilkanaście par znalazło miłość w programie. Jak wyglądały śluby i wesela bohaterów programu "Rolnik szuka żony"? W galerii przypominamy wszystkie śluby z "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony" to niekwestionowany hit TVP. Program, w którym rolnicy i rolniczki szukają drugich połówek cieszy się ogromną popularnością i jest jednym z najchętniej oglądanych show. Od września 2020 roku na antenie TVP widzowie będą mogli oglądać już 7. edycję i wszyscy zastanawiają się, czy w kolejnej odsłonie popularnego programu rozrywkowego uda się komuś znaleźć prawdziwą miłość.

Warto wspomnieć, że po trzech latach od premierowego odcinka Jedynkowego hitu, Marta Manowska napisała książkę „Rolnik szuka żony” na którą składają się rozmowy z trzynastoma uczestnikami m.in. Adamem Kraśko, Zbyszkiem Klawikowskim i Moniką Jezior. Ponadto w książce znajdują się reportaże z domów trzech par związanych z programem: Agnieszką i Robertem Filochowskimi, Anią i Grzegorzem Bardowskimi, Martyną i Pawłem Szakiewiczami.

Liczba małżeństw z "Rolnik szuka żony" stale się powiększa. Kto znalazł miłość i szczęście w programie TVP? Oto małżeństwa z "Rolnik szuka żony"!

"Rolnik szuka żony" śluby:

Robert i Agnieszka (2. edycja "Rolnik szuka żony")

Grzegorz i Ania (2. edycja "Rolnik szuka żony")

Dawid i Kasia (3. edycja "Rolnik szuka żony")

Paweł i Martyna (1. edycja "Rolnik szuka żony)

Mikołaj i Marta (4. edycja "Rolnik szuka żony")

Małgosia i Paweł (4. edycja "Rolnik szuka żony")

Kasia i Piotr (4. edycja "Rolnik szuka żony")

Aneta i Mateusz (5. edycja "Rolnik szuka żony")

Krystyna i Agnieszka (2. edycja "Rolnik szuka żony")

Natalia i Maciej (6. edycja "Rolnik szuka żony")

Krzysztof i Bogusia (8. edycja "Rolnik szuka żony")

Jak narodziła się miłość tych par w programie? Kiedy doszło do zaręczyn i ślubów oraz jak wyglądały ceremonie? Poniżej więcej szczegółów, a w galerii znajdziecie zdjęcia z wszystkich uroczystości.

Robert i Agnieszka z 2. edycji "Rolnik szuka żony"

Robert i Agnieszka to pierwsza para, która po programie powiedziała sobie sakramentalne "tak". Para poznała się na planie 2. edycji "Rolnik szuka żony". Robert, ku zaskoczeniu widzów, wybrał w programie Agnieszkę - 32-letnią absolwentkę technikum rolniczego.

Krystyna to jest inna bajka. Wieś okazałaby się dla niej pewnie za mała. Z kolei Joanna jest dla mnie za spokojna. Jakoś najmniej do siebie pasowaliśmy, tak mi się wydaje – tłumaczył swój wybór Robert.

Robert i Agnieszka nie ukrywali swoich uczuć, ale nic nie wskazywało, że tak szybko podejmą decyzję o zaręczynach i ślubie. Tymczasem tuż po programie, w Mikołajki 2015 roku rolnik oświadczył się ukochanej. Ślub Roberta i Agnieszki odbył się 2 kwietnia 2016 roku i pojawiło się na nim około 300 gości, w tym uczestnicy 2. edycji programu i prowadząca - Marta Manowska. Para wychowuje synka Tomka, który przyszedł na świat 1 kwietnia 2017 roku, czyli dzień przed rocznicą ślubu swoich rodziców.

Grzegorz i Ania z 2. edycji "Rolnik szuka żony"

Grzegorz od początku 2. edycji "Rolnik szuka żony" utrzymywał, że to właśnie Ania skradła jego serce. Rolnik bardzo szybko odprawił pozostałe kandydatki, przez co mógł więcej czasu spędzić ukochaną. Do zaręczyn pary doszło w listopadzie 2015 roku. Ślub odbył się z kolei kilka miesięcy później, w kwietniu 2016 roku.

Zaręczyny odbyły się w Pradze pod koniec listopada. Wybraliśmy się na wycieczkę, co dla mnie nie było żadnym zaskoczeniem, ponieważ w tamtym okresie podróżowaliśmy bardzo często. Myślałam, że to nasz kolejny wypad na kilka dnia. Grzegorz chciał uniknąć widoku innych ludzi, więc zaręczyny odbyły się w dyskretnym miejscu - opowiadała Ania w rozmowie z Faktem.

Obecnie Grzegorz i Ania tworzą jedną z najpopularniejszych par z show "Rolnik szuka żony". Wychowują wspólnie synka Jana i córkę Liwię.

Dawid i Kasia z 3. edycji "Rolnik szuka żony"

Dawid i Kasia to kolejne małżeństwo z "Rolnik szuka żony". Poznali się na planie 3. edycji "Rolnik szuka żony", choć nie walczyli wcale o swoje względy: Kasia była kandydatką Szymona, a Dawid walczył o serce Moniki. Jak opowiadali w jednym z wywiadów, kiedy po nagraniach do programu Kasia spóźniła się na pociąg, Dawid zaproponował jej podwózkę. Tak zaczęła się ich wspólna historia. W świątecznym odcinku, wyemitowanym w 2016 roku para poinformowała o swoich zaręczynach. 14 czerwca 2017 roku odbył się ich ślub, a wiosną 2018 roku na świat przyszła ich córeczka.

Paweł i Martyna z 1. edycji "Rolnik szuka żony"

Historia Pawła z "Rolnik szuka żony" jest dość zawiła. Rolnik poznał w programie Natalię, z którą przez krótki czas był związany. W programach telewizyjnych oboje zgodnie powtarzali, że to jeszcze nie miłość, ale wszystko zmierza w dobrym kierunku.

Podchodziliśmy do tego z dystansem na początku i chyba dlatego nam się udało. Nie składaliśmy sobie wcześniej żadnych deklaracji i dlatego chyba jesteśmy na tej dobrej drodze - deklarował Paweł tuż po zakończeniu programu.

Uczucie między nim a Natalią jednak nie przetrwało. Mimo miłosnego zawodu, Pawłowi udało się jednak znaleźć szczęście u boku sąsiadki Martyny, która z zawodu jest psychologiem. Ceremonia zaślubin odbyła się 25 czerwca 2016 roku w katedrze św. Katarzyny w Braniewie.

Znamy się z widzenia od zawsze, bo mieszkaliśmy w tej samej wsi. Ale trafiliśmy na siebie tak na dobre dopiero rok temu. Program oglądałam z czystej ciekawości, bo Paweł był sołtysem w mojej wsi. Cieszę się, że to, co było w programie trochę rozminęło się z tym co zobaczyłam w rzeczywistości - mówiła w Pytaniu na śniadanie Martyna Szakiewicz.

Mikołaj i Marta z 4. edycji "Rolnik szuka żony"

Mikołaj to uczestnik 4. edycji "Rolnik szuka żony". W programie miłości nie znalazł, ale dzięki udziałowi w nim zwróciła na niego uwagę Marta - jego sąsiadka.

Martę znałem z widzenia przed programem, ale nie śmiałem jej zaczepiać, snuć marzeń o związku - wyznał rolnik w specjalnym, świątecznym odcinku.

Marta pochodzi z Siemiatycz i jest od Mikołaja młodsza o ok. 30 lat. Rolnik oświadczył się w Boże Narodzenie 2017, a ślub odbył się w 21 września 2018 w cerkwi w Mielniku, w dniu parafialnego święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Parze młodej towarzyszyły kamery TVP oraz fotoreporterzy. Ślubu udzielało trzech batiuszków, całą ceremonię poprowadził ks. Mitrat Andrzej Jakimiuk. Wesele odbyło się w pobliskim folwarku i planowane było na 120 osób.

Małgosia i Paweł z 4. edycji "Rolnik szuka żony"

Małgosia z 4. edycji "Rolnik szuka żony" zaprosiła młodszego o trzy lata Pawła do siebie do domu, a na koniec wybrała go spośród pozostałych panów, starających się o jej serce. Paweł dla rolniczki zrezygnował nawet z pracy w Szwecji i wrócił do Polski na stałe. Para powiedziała sobie sakramentalne "TAK" w piątek, 28 września 2018 roku. Rolniczka wybrała dopasowaną suknię, zdobioną koronkami, która podkreślała jej zaokrąglony brzuszek. Jako pierwsza o uroczystości poinformowała Marta Manowska. Małgosia i Paweł z 4. edycji "Rolnik szuka żony" są rodzicami Ryszarda i Blanki.

Kasia i Piotr z 4. edycji "Rolnik szuka żony"

Kasia i Piotr poznaliśmy w 4. edycji "Rolnik szuka żony". Dziewczyna pojawiła się w domu rolnika po tym, jak Piotr nie wybrał żadnej z zaproszonych wcześniej uczestniczek programu. Ona też wysłała do niego list, ale początkowo miała opory przed pojawieniem się w telewizji. Niedługo później okazało się, że Kasia jest w ciąży. Para pobrała się 2 sierpnia 2019 r.

Aneta z 5. edycji "Rolnik szuka żony"

Aneta była kandydatką Marka z 5. edycji "Rolnik szuka żony". Miłość udało się jej znaleźć po programie. Aneta 30 listopada 2019 r. wzięła ślub z Mateuszem Rosga. Okazuje się, że para znała się wcześniej. Mężczyzna oglądał Anetę w telewizji, a następnie postanowił... do niej napisać. Później pomagał remontować dom należący do jej rodziny. Tak rodziła się wielka miłość.

Znaliśmy się wcześniej. Wyjechałem jednak za granicę, nie było mnie w Polsce – powiedział dziennikarzom Dziennika Zachodniego Mateusz.

Krystyna z 2. edycji "Rolnik szuka żony"

Krystyna brała udział w 2. edycji programu TVP i była jedną z kandydatek Roberta Filochowskiego. Niedługo po programie okazało się, że pochodząca z Białorusi kobieta jest lesbijką. Krystyna z "Rolnik szuka żony" znalazła szczęście u boku Agnieszki. Skromna ceremonia zaślubin odbyła się w Edynburgu w lutym 2020 roku.

Natalia z 6. edycji "Rolnik szuka żony"

Na ślubnym kobiercu w 2020 r. stanęła również Natalia - kandydatka Sławomira z 6. edycji show TVP. Na uroczystości pojawiła się, m.in. Ilona Kurzeja, której towarzyszył Adrian Berkowicz. Kierowcą pary młodej był z kolei Jakub Napierała. Natalia i jej mąż wiosną 2021 r. zostali po raz pierwszy rodzicami!

Krzysztof i Bogusia z 8. edycji "Rolnik szuka żony"

55-letni Krzysztof z Mazur ożenił się z Bogusią, którą poznał w programie. To pierwszy raz w historii show TVP, kiedy tak ważne wydarzenie jak ślub, odbyło się jeszcze przed finałowym odcinkiem.

Krzysztof i Bogusia niemal od razu zapałali do siebie uczuciem. Rolnik bardzo szybko pożegnał pozostałe kandydatki - Swietłanę i Katarzynę, aby móc w pełni zaangażować się w znajomość z 52-letnią mieszkanką Białej. Wielkim zaskoczeniem - dla widzów jak i samej Marty Manowskiej - były już same zaręczyny pary w 9. odcinku 8. edycji "Rolnik szuka żony".

Zobacz, jak wyglądały śluby bohaterów "Rolnik szuka żony" w galerii!