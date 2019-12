"Rolnik szuka żony" w święta 2019. Marek z 3. edycji został ojcem! Seweryn planuje ślub z Magdaleną! Czego jeszcze dowiedzieliśmy o rolnikach?

Telewizja Polska tradycyjnie w święta Bożego Narodzenia wyemitowała specjalny odcinek programu "Rolnik szuka żony". Z Martą Manowską spotkali się ulubieńcy widzów, którzy znaleźli miłość w programie. Byli też Seweryn i Sławomir, którzy partnerki znaleźli już po programie! Czego tym razem dowiedzieliśmy się o uczestnikach "Rolnik szuka żony"? Sprawdź szczegóły w tekście poniżej!

"Rolnik szuka żony" odcinek świąteczny 2019 - co się wydarzyło?

Za nami świąteczny odcinek programu "Rolnik szuka żony", w którym pojawili się nie tylko uczestnicy zakończonej niedawno 6. edycji "Rolnika", ale także ulubieńcy widzów z poprzednich serii. W rodzinnej, świątecznej atmosferze bohaterowie kultowego show TVP porozmawiali o tym, jak wyglądała ich droga do wielkiej miłości. Rolnikowa rodzina powiększyła się w tym roku o kolejne pary.

Sławomir przyjechał na spotkanie z Eweliną, która napisała do niego na portalu społecznościowym po rozstaniu z Martą. Adrian był dziś z Iloną, Seweryn pojawił się z Magdaleną, a Kuba z Anią. Uczestnicy 6. edycji ubierali najpierw wspólnie choinkę. Zabrakło natomiast wspólnego gotowania regionalnych potraw bożonarodzeniowych. Pary z "Rolnik szuka żony" rozdawały za to prezenty podopiecznym fundacji Herosi.

Z uczestnikami kolędował dziś Rafał Brzozowski. Ilona i Adrian są w sobie bardzo zakochani. Oboje przyznali, że to właśnie siebie szukali w programie. -Troskliwa, opiekuńcza, piękna - komplementował ukochaną farmer. -Każdą wolną chwilę spędzamy razem - dodała Ilona. Dziewczyna zaraziła Adriana miłością do koni. Rolnik sprawił już sobie kilka kucyków, które koszą mu trawę.

Ania i Kuba przeszli długą drogę, aby sobie zaufać i w końcu być razem. -Żyjemy już jak rodzina, która jeszcze tego nie zapieczętowała - przyznała Ania. Rolnik świetnie dogaduje się z Jaśkiem, synem Ani, który jest teraz ich spólnym oczkiem w głowie. -Gdyby nie ta jego cierpliwość, to nie wiem, czy byśmy tu teraz razem siedzieli - dodała ukochana farmera. Następnie przyszła pora na Seweryna i Magdalenę. Rolnik kojarzył ją wcześniej, bo mieszka nieopodal jego gospodarstwa, ale nie miał odwagi do niej zagadać. Spotkali się w sklepie, a następnie umówili na kawę. Dalej sytuacja potoczyła się już bardzo szybko. -To jest facet, który ma serce na dłoni - oceniła Magda. -Decyzja o wspólnym zamieszkaniu to jest poważny krok - dodał Seweryn. Para za pięć lat chce być już po ślubie i mieć razem dziecko. -Co będzie to czas pokaże - podsumował rolnik.

Sławomir i Ewelina mają podobną historię. Gdyby nie program "Rolnik szuka żony" nie wiedzieli by swoim istnieniu. Pierwszy krok wykonała Ewelina, która napisała do niego przez internet. -Jeżdżę do niego na gospodarstwo, poznaje jego życie, pomagam jak mogę - powiedziała dziewczyna.

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" pojawili się również Robert i Agnieszka z 2. edycji, Kasia i Dawid z 3. edycji Mikołaj i Marta oraz Małgosia i Paweł z 4. edycji. W odcinku specjalnym zabrakło Ani i Grzegorza z 2. edycji, którzy zostali niedawno rodzicami uroczej dziewczynki. "Rolnika" oglądają jednak na bieżąco! -Też daje do myślenia szczęście innych, bo tego w programie się szuka spuentować Sławomir. W odcinku specjalnym pokazano też relację dawno niewidzianego Marka z 3. edycji, który jest w związku z Julą. Para doczekała już narodzin swojego pierwszego dziecka - Franka.

Ich relacja zaczęła się w dość specyficzny sposób. Jula napisała bowiem hejterski komentarz, na który zdecydował się odpowiedzieć Marek. Dziewczyna w ramach przeprosin zaproponowała rolnikowi spotkanie i kawę.

Historia Kasi i Dawida z 3. edycji również jest wzruszająca. Para podczas rekolekcji wymodliła sobie dziecko. Teraz wychowują razem półtoraroczną Anię. -Wszyscy mówią, że jest podobna do mnie - ocenił dumny tata małej łobuziary.

