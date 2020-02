"Rolnik szuka żony". Waldemar z 6. edycji trafił do szpitala z poważnymi problemami zdrowotnymi! "Mogłem stracić życie"

Waldemar z 6. edycji "Rolnik szuka żony" ma poważne problemy zdrowotne! Okazuje się, że trafił do szpitala, gdzie przeszedł dwie operacje. Sam przyznaje, że jego życie było zagrożone. Jak teraz czuje się rolnik?

Waldemar z "Rolnik szuka żony" trafił do szpitala

Waldemar Kaszuba to jeden z bohaterów 6. edycji "Rolnik szuka żony". W programie był dość krótko, bo nie zdecydował się na bliższe poznanie żadnej z kobiet, które napisały do niego listy. Dał się zapamiętać widzom jako bardzo wybredny i mający wysokie wymagania. Okazuje się, że jeszcze w czasie emisji "Rolnika" w telewizji, Waldek zaczął mieć poważne problemy ze zdrowiem.

Waldemar krytykowany czy chwalony przez widzów? Nie powinien odrzucać wszystkich kandydatek?Zobacz więcej

W październiku Waldemar przeziębił się podczas pracy w gospodarstwie. Kiedy zauważył zgrubienie na szyi, udał się do lekarza, który natychmiast skierował go do warszawskiego szpitala. "Okazało się, że to był ropień, który w dodatku pękł i mógł zalać pień mózgu" – powiedział w rozmowie z "Super Expressem". Życie rolnika było zagrożone i konieczna była operacja.

"Zwykle w takich przypadkach stosuje się tracheotomię, czyli przecięcie szyi w okolicach tchawicy, ale ta kobieta, pani doktor Justyna, zrobiła to inaczej i jej zawdzięczam to, że nie straciłem głosu i znów będę mógł śpiewać w moim kościele" - przyznał Kaszuba. Niestety, za jakiś czas ropień odnowił się niemal tym samym miejscu i potrzebna była kolejna operacja. Teraz Waldemar powoli dochodzi do siebie. "Z małego deszczu może być wielka burza. Ja mogłem stracić życie" – stwierdza.

Waldemar chce być delfinem. Internauci nabijają się ze słów rolnikaZobacz więcej