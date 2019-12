"Rolnik szuka żony". Widzowie nie wierzą w szczerość uczucia Seweryna i Magdaleny! Dziewczyna została "podstawiona"?

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" spotkaliśmy się z uczestnikami dotychczasowych edycji, którzy odnaleźli miłość dzięki temu, że wzięli udział w programie. Seweryn z 6. serii pojawił się z nową partnerką, Magdaleną. Widzowie nie wierzą jednak w szczerość ich uczucia.

Seweryn w świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony"

W świątecznym odcinku "Rolnik szuka żony" pojawiło się 4 rolników z 6. edycji programu. Jakub przyszedł z Anią, z którą od początku połączyła go wyjątkowa nić porozumienia, a Adrian był z Iloną, których związek jest sporą niespodzianką dla widzów. Sławomir i Seweryn pojawili się natomiast z paniami, z którymi poznali się poza programem.

Marek z 3. edycji został ojcem! Seweryn planuje ślub z Magdaleną! Czego jeszcze dowiedzieliśmy o rolnikach?Zobacz więcej

Ewelina napisała do Sławka przez internet po tym, jak zobaczyła go w "Rolniku". Seweryn i Magdalena poznali się natomiast "przypadkiem". - Kojarzyliśmy się z twarzy, bo Magda mieszka 50 km od mojej wioski, w mieście, w którym mieszka moja siostra - tłumaczył rolnik w świątecznym odcinku. Przyznał, że to dzięki udziałowi w programie nabrał odwagi, aby zrobić pierwszy krok i rozpocząć znajomość z piękną brunetką.

Jak później się okazało, Magda i Seweryn już razem mieszkają. - To uczucie rodziło się powoli i jak już wiedzieliśmy, że to jest "to", to Seweryn zapytał i... przeprowadziłam się. Po prostu - powiedziała Magdalena. - Mamy siebie na koniec dnia. I na początek każdego dnia - stwierdził rolnik, który zapowiedział też, że za 5 lat chciałby być już po ślubie i mieć dziecko. To wzbudziło wątpliwości wśród widzów "Rolnik szuka żony":

Odcinek super tylko czemu mam wrażenie, że Seweryn wciąż kłamie, a ta jego dziewczyna jakaś taka podstawiona 🤔 zero emocji. Ona o miłości mówi: "To jest miłość" jak wierszyk 😂😂 Podstawiona dziewczyna żeby na złość zrobić Marlenie i ludziom, ale coś mu nie wyszło chyba 😀 buzi w policzek i tyle, taka wielka miłość 😂

Seweryn (Chwalimie) i Magda (Debrzno). Miejscowości te dzieli 27 km. Poznali się... Tak, na mediach społecznościowych. Poza tym Seweryn jak zwykle powiedział o kilka słów za dużo. Jego aktualna wybranka mieszka tam, gdzie uczy się jego siostra. Poza tym "kojarzył twarz z widzenia" ale nie miał śmiałości "przełamać się i zagadać". Marlena i Diana na pewno są szczęśliwe, że pomogły Sewerynowi się przełamać. Niemniej i Seweryn i Magda już po miesiącu myslą o zamieszkaniu razem i twierdzą, że to miłość. Takie to... Wiarygodne.

Jak jest naprawdę? Tego nie wiadomo. Miejmy jednak nadzieję, że uczucie między Magdą a Sewerynem jest szczere i w przyszłości będzie się tylko pogłębiać. Trzymamy kciuki!

Seweryn nie nazwał Marleny "k...". Jakie słowo zostało ocenzurowane?Zobacz więcej