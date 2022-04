Royal Division. Antoni Królikowski twarzą federacji freak fight MMA. W walce wieczoru sobowtóry Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego! Będzie skandal?

Za nami pierwsza konferencja nowej federacji freak fight MMA - Royal Division. Twarzą organizacji został Antoni Królikowski, który tak opowiada o firmowanym przez siebie przedsięwzięciu:

Royal Division to jest taka inicjatywa trochę koleżeńska, trochę sportowa, trochę artystyczna, trochę freakowa i myślę, że jestem odpowiednią osobą na właściwym miejscu. To bardziej show niż sport, ale im więcej będzie sportu, tym lepsze będzie show. Chcę dawać widzom, naprawdę ciekawe, zaskakujące walki. Niesamowitych, utalentowanych ludzi, znanych niekiedy na świecie, a niekiedy w internecie. Dla mnie jest to zupełnie nowa rola, ale czuję, że dam z siebie wszystko, żeby dać widzom jak najwięcej dobrej zabawy, emocji, a naszym zawodnikom siły, adrenaliny i takiego dopingu, na który zasługują wszyscy, którzy nie boją się tego, by stanąć do walki twarzą w twarz. Dlatego naszych zawodników, naszych podopiecznych nazywam herosami naszych czasów. Naprawdę trzeba mieć odwagę, by nie bać się komunikować swoich poglądów, opowiadać o swoich wartościach, o tym, co się robi i co się myśli. Jestem fanem tych ludzi. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jakie skarby skrywa YouTube, czy TikTok. Mamy fantastycznych twórców internetowych, którzy zaprezentują się w zupełnie nowej roli. Ja wierzę w tych ludzi i mam nadzieję, że widzowie też w nich uwierzą, jak i w cały projekt pod nazwą Royal Division.