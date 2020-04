"Sala samobójców. Hejter". Film Jana Komasy nagrodzony na prestiżowym Tribeca Film Festival 2020

"Sala samobójców. Hejter" została nagrodzona na prestiżowym konkursie filmowym. To pierwszy raz w historii, kiedy polski film dostał się do konkursu głównego i został nagrodzony na Tribeca Film Festival.

"Sala samobójców. Hejter" nagrodzona na Tribeca Film Festival 2020

Tribeca Film Festival 2020 odbył się pomimo panującej epidemii koronawirusa. W tym roku konkurs filmowy miał formułę on-line, dzięki czemu możliwe było nagrodzenie filmów. To pierwszy raz w historii polskiej kinematografii, kiedy w konkursie głównym Tribeca Film Festival znalazł się nasz film. "Sala samobójców. Hejter" zachwycił jurorów i zdobył nagrodę główną.

Z głębi serca gratuluję reżyserowi jakże aktualnego i niepokojącego filmu. Czym Nixon i Watergate byli dla Coppoli gdy kręcił "Rozmowę", tym Facebook i fake newsy są dla twórcy "Hejtera" - ocenił juror Danny Boyle, zdobywca Oscara za "Slumdog. Milioner z ulicy".

Jan Komasa także nie kryje swojej radości z wygranej. Przyznaje, że w obecnej sytuacji taka wygrana cieszy podwójnie:

Cieszę się podwójnie, gdyż "Hejter" w związku z zamknięciem kin z powodu pandemii stał się ofiarą koronawirusa, a w konsekwencji dramatem dla naszych producentów. Teraz dzięki tej nagrodzie dostał drugie życie. Przede wszystkim jednak wielką radość wzbudza fakt, że spragniony dobrych wiadomości świat międzynarodowego filmu znowu z całą mocą usłyszy o polskim kinie, a czymże jest innym, jak wspaniałą wiadomością wygranie jednego z najważniejszych festiwali na świecie

"Sala samobójców. Hejter" - o czym jest

„Sala samobójców. Hejter” to kontynuacja debiutanckiego filmu Jana Komasy. Obraz opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje. To jednak dopiero początek tego, do czego Tomek jest zdolny... Sytuacja mocno się skomplikuje, gdy dołączy do sztabu wyborczego Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr), kandydata na prezydenta Warszawy.