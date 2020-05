"Sala samobójców. Hejter". Netflix wykupił prawa do filmu Jana Komasy. Nie zobaczymy go jednak w Polsce

Netflix wykupił prawa do filmu "Sala samobójców. Hejter" w reżyserii Jana Komasy. Produkcja pojawi się na platformie za granicą już latem. Polscy użytkownicy Netflixa będą musieli poczekać nieco dłużej. Dlaczego?

"Sala samobójców. Hejter" na Netflixie

W kwietniu 2020 film "Sala samobójców. Hejter" Jana Komasy zdobył nagrodę na międzynarodowym festiwalu Tribeca. To pomogło wypromować produkcję, czego dowodem jest fakt, iż Netflix wykupił od dystrybutora Kino Świat prawa do wyświetlania "Hejtera". Okazuje się jednak, że w pierwszej kolejności film zobaczą użytkownicy platformy poza granicami Polski.

"Sala samobójców. Hejter" nie może teraz pojawić się na Netflixie w Polsce z powodu "wymaganego okna czasowego, które musi minąć od kinowej premiery". Widzowie na świecie zobaczą obraz Jana Komasy już latem 2020 roku, natomiast w Polsce, pojawi się on w marcu 2021 roku.

"Sala samobójców. Hejter" - o czym jest

"Sala samobójców. Hejter" to kontynuacja debiutanckiego filmu Jana Komasy. Obraz opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat. Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje. To jednak dopiero początek tego, do czego Tomek jest zdolny... Sytuacja mocno się skomplikuje, gdy dołączy do sztabu wyborczego Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr), kandydata na prezydenta Warszawy.

