"Sala samobójców. Hejter" online. Nowy film Jana Komasy już jest w Internecie! Gdzie obejrzeć nową "Salę samobójców"?

Od środy, 18 marca, do biblioteki Playera dołączy głośny film Jana Komasy „Sala samobójców. Hejter". Tytuł miał niedawno swoją premierę w kinach, a już od jutra będzie go można oglądać w serwisie w ofercie „filmy na żądanie".

"SALA SAMOBÓJCÓW. HEJTER" ONLINE - GDZIE OGLĄDAĆ?

„Sala samobójców. Hejter” to kontynuacja debiutanckiego filmu Jana Komasy. Obraz opowiada historię Tomka (Maciej Musiałowski), studenta prawa Uniwersytetu Warszawskiego, który zostaje wydalony z uczelni za plagiat.

Postanawia jednak ukryć ten fakt przed światem i nadal korzystać z finansowego wsparcia państwa Krasuckich (Danuta Stenka, Jacek Koman) – rodziców Gabi (Vanessa Aleksander), przyjaciółki z czasów dzieciństwa, w której skrycie się podkochuje.

To jednak dopiero początek tego, do czego Tomek jest zdolny... Sytuacja mocno się skomplikuje, gdy dołączy do sztabu wyborczego Pawła Rudnickiego (Maciej Stuhr), kandydata na prezydenta Warszawy.

Film „Sala samobójców. Hejter” dostępny będzie od 18 marca w ofercie transakcyjnej serwisu player.pl!