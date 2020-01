"Sanatorium miłości 2". Adam tłumaczy, gdzie jest Wolbrom. Teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości!

Adam z "Sanatorium miłości 2" dał się zapamiętać widzom już po 1. odcinku nowej serii programu TVP1. Wszystko dzięki miejscowości, z której pochodzi. Gdzie jest Wolbrom? Teraz już nikt nie będzie miał wątpliwości!

"Sanatorium miłości 2" - Adam z Wolbromia hitem w sieci

Adam z Wolbromia jest bohaterem jednej z najczęściej wspominanych scen z 1. odcinka 2. edycji "Sanatorium miłości". Podczas speed datingu, czyli "szybkich randek" każdego z każdym, Adam z dumą mówił skąd pochodzi. Większość pań nie kojarzyła jednak miejscowości o nazwie Wolbrom.

Widok zakłopotanego niewiedzą geograficznych towarzyszek Adama wzruszyła widzów. Mężczyzna od razu zyskał sympatię fanów programu. "Sympatyczny i naturalny człowiek, może znajdzie partnerkę, może to będzie Pani Basia, sympatyczna i skromna - napisał jeden z internautów. "Poczciwy i skromny. Widać, że mocno stremowany. Te Panie tak się dziwnie patrzyły jak mówił skąd pochodzi. Przykre to. Jedynie Basia zachowała klasę" - zauważył inny.

Poprosiliśmy pana Adama, aby rozwiał wszelkie wątpliwości i wyjaśnił, gdzie jest Wolbrom. - To miejscowość między Olkuszem a Miechowem. Są to miasta powiatowe - tłumaczy. Zaznaczył też, że on sam pochodzi z wsi Poręba Górna w powiecie olkuskim, w gminie Wolbrom. Co jeszcze nam powiedział? Zobacz wideo!

Adam z "Sanatorium miłości 2" - kim jest?

Jego przydomek to „społecznik”. Przez 27 lat był sołtysem, a potem radnym. Od zawsze służył ludziom. Nie ma dla niego sprawy, której nie załatwi. Przez sześć lat pracował jako zawodowy strażak. Od roku jest na emeryturze. Trzy lata temu sprzedał rodzinne gospodarstwo w Porębie i przeprowadził się do Wolbromia, gdzie mieszka z dziewięćdziesięciotrzyletnią matką.

Niedawno kupił instrument muzyczny, o którym marzył od dzieciństwa. Teraz uczy się nut i gry na akordeonie. Wychodzi mu to różnie, ale się nie poddaje. Uwielbia słuchać muzyki, w tym tej weselnej, radosnej i skocznej. Jest wyrozumiały, bezkonfliktowy, empatyczny oraz pomocny. Jeśli ma mówić o swoich wadach, wskazuje na niecierpliwość. Jest w gorącej wodzie kąpany. Ma być na już. Woli zrobić i odpoczywać.

Ze smutkiem stwierdza, że samotność to choroba ludzi starszych. Wymarzona partnerka musi mieć dobre serce i być szczera. Jej dodatkowym atutem będzie wysoki wzrost i zgrabna sylwetka. Adam jest też przekonany, że seniorzy XXI wieku powinni bardziej otwierać się na świat. Powinno być więcej klubów seniora, by mogli wychodzić z domów, a nie zamykać się w nich.

