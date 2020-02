"Sanatorium miłości 2". Bożena odpowiada na krytykę Wiesi. Przejęła się jej złośliwościami?

Bożena postanowiła odpowiedzieć na krytykę Wiesi, która ostatnio niepochlebnie się o niej wypowiedziała. Amerykanka twierdzi, że gadatliwa kuracjuszka próbuje się dowartościować i zwrócić na siebie uwagę.

Bożena i Wiesława to skonfliktowane uczestniczki 2. edycji "Sanatorium miłości". Jakiś czas temu głośno było o wypowiedzi Wiesi, która zwyczajnie nie pała sympatią do koleżanki z programu. Białostoczanka skrytykowała m.in. sposób ubierania Bożeny. Stwierdziła również, że nie leży jej sposób bycia i wymowa Amerykanki, która na dodatek bezustannie mówi to samo.

Bożena odpowiada na krytykę Wiesi

Bożena postanowiła odbić piłeczkę i ostro zareagowała na krytykę Wiesi. Kuracjuszka w rozmowie z Pomponikiem wyznała, że mieszkanka Białegostoku chce się w ten sposób dowartościować i jedynie zwrócić na siebie uwagę.

Uważam, że ona przez nienawiść, którą kieruje w moją stronę, chce się dowartościować i zwrócić na siebie uwagę. Nie jesteśmy na tym świecie po to, by tak przykro osądzać i oceniać innych ludzi. Nie jesteśmy ani sędzią, ani katem. Każdy z nas ma swoją wartość — wyznała Bożena.

Sprawa jest bardzo rozwojowa. Czy konflikt uczestniczek zostanie w pełni pokazany w programie? Przekonamy się już wkrótce!