"Sanatorium miłości 2". Bożena w końcu wróciła do domu w USA! Królowa Turnusu jest jednak załamana!

Bożena z 2. edycji "Sanatorium miłości" wróciła już do domu. Królowa Turnusu jest już w USA, ale nie może w pełni się z tego cieszyć. Wszystko przez koronawirusa i kwarantannę, jaką musi teraz odbyć!

Bożena z "Sanatorium miłości" poddana kwarantannie w USA

Kilka dni temu informowaliśmy o problemie Bożeny z 2. edycji "Sanatorium miłości", która w związku z szerzącą się epidemią koronawirusa, nie mogła wrócić do swojego domu w Stanach Zjednoczonych. Ulubienica widzów zatrzymała się u znajomych w Koninie, ale jak wynka z najnowszych informacji, udało się jej już wrócić do USA.

Niestety Bożena, która została Królową Turnusu w 2. edycji "Sanatorium miłości" nie ma na razie zbyt wielu powodów do radości. Tak jak inni podróżujący wracający z zagranicy, została objęta dwutygodniową kwarantanną. Izolacja od najbliższych jest dla niej nie do zniesienia.

Czuje się jak więzieniu. Nie widziałam jeszcze moich ukochanych córek ani wnuków. Próbuje sobie zorganizować czas w domu, być ciągle zajętą. Wieszam firanki, sprzątam, układam ubrania i gotuję. Kilka dni temu puściły mi emocje, jeszcze płaczę nie mogę dojść do siebie po niedawnej podróży - powiedziała Bożena w rozmowie z "SE"

Kim jest Bożena z 2. edycji "Sanatorium miłości"?

Od 30 lat żyje w Stanach Zjednoczonych, w Lombard niedaleko Chicago. Choć Ameryka to nie „Hollywood”, udało się jej otworzyć swoją aptekę. Bez wsparcia męża, żyje na dobrym poziomie w Stanach. Mówi jednak otwarcie: co z tego, że mam kasy jak lodu, gdy nie ma najważniejszego – miłości. Dla niej mężczyzna może być biedny. Dobrze jednak, żeby miał własne lokum w Polsce. Wtedy mogłaby wrócić dla niego do kraju.

Była zakochana kilka razy w życiu. Raz była to wielka, głęboka miłość. Od 9 lat jest po rozwodzie. Dla niej miłość to uczucie, bez którego nie może żyć. To przyjaźń, wsparcie, wyrozumiałość. Z kolei mężczyzna musi być wysportowany, szczupły, musi czuć się przy nim bezpieczna i szczęśliwa.

Bożenka od roku jest na emeryturze. Zdecydowanie nie ma jednak czasu na nudę. Wszystko robi sama, łącznie z koszeniem trawnika. Kiedy czegoś nie wie lub nie potrafi zrobić, to dzwoni do znajomych. Pracuje również w redakcji polskiej gazety, gdzie zajmuje się działem ogłoszeń. Lubi chodzić do kasyna. Jest osobą dobroduszną, prawdomówną i lojalną.