"Sanatorium miłości 2". Bożena wyprowadza się z Chicago. Wróci na stałe do Polski?

Bożena z 2. edycji "Sanatorium miłości" planuje duże zmiany w życiu. Seniorka postanowiła wyprowadzić się z Chicago. Czy to oznacza, że wróci na stałe do Polski?

"Sanatorium miłości" - zmiany w życiu Bożeny

Bożena była ulubienicą widzów 2. edycji "Sanatorium miłości". Kobieta od wielu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. W Chicago prowadziła własną aptekę. Jak się okazuje, udział w programie TVP nastawił Bożenę na zmiany w życiu.

W rozmowie z "Super Expressem" Bożena Baraniak przyznała, że planuje wyprowadzkę z Chicago.

Mój dom niedługo zostanie wystawiony na sprzedaż. Jest dla mnie już za duży. Niepotrzebne mi cztery sypialnie, dwie łazienki i duża działka. Kocham go, jest odnowiony, włożyłam wiele serca, by go wyremontować i urządzić. Zawsze myślałam, że zostanę w nim do końca życia, ale stało się inaczej. Postanowiłam coś zmienić.

To jednak nie oznacza powrotu do Polski. Bożena wyznała, że chce przeprowadzić się bliżej córek, które mieszkają 3 godziny drogi od jej obecnego domu. Seniorka ma też plany wakacyjne, które liczy, że się spełnią.

Pod koniec czerwca, kiedy mam nadzieję, że nie będzie już szalała pandemia, jadę do przyjaciół na Florydę, by sobie odpocząć. Być może zostanę tam na dłużej. Chcę odpocząć. Mam też marzenie, by w połowie września pojechać na cztery tygodnie do mojej mamy do Polski. Jestem niepoprawną romantyczką i wierzę, że moje małe marzenia się spełnią.

Kim jest Bożena z 2. edycji "Sanatorium miłości"?

Od 30 lat żyje w Stanach Zjednoczonych, w Lombard niedaleko Chicago. Choć Ameryka to nie „Hollywood”, udało się jej otworzyć swoją aptekę. Bez wsparcia męża, żyje na dobrym poziomie w Stanach. Mówi jednak otwarcie: co z tego, że mam kasy jak lodu, gdy nie ma najważniejszego – miłości. Dla niej mężczyzna może być biedny. Dobrze jednak, żeby miał własne lokum w Polsce. Wtedy mogłaby wrócić dla niego do kraju.

Była zakochana kilka razy w życiu. Raz była to wielka, głęboka miłość. Od 9 lat jest po rozwodzie. Dla niej miłość to uczucie, bez którego nie może żyć. To przyjaźń, wsparcie, wyrozumiałość. Z kolei mężczyzna musi być wysportowany, szczupły, musi czuć się przy nim bezpieczna i szczęśliwa.

Bożenka od roku jest na emeryturze. Zdecydowanie nie ma jednak czasu na nudę. Wszystko robi sama, łącznie z koszeniem trawnika. Kiedy czegoś nie wie lub nie potrafi zrobić, to dzwoni do znajomych. Pracuje również w redakcji polskiej gazety, gdzie zajmuje się działem ogłoszeń. Lubi chodzić do kasyna. Jest osobą dobroduszną, prawdomówną i lojalną.