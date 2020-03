"Sanatorium miłości 2". Dramat Bożeny! Królowa Turnusu nie może wrócić do USA przez koronawirusa!

Bożena, Królowa Turnusu z 2. edycji "Sanatorium miłości" ma poważny problem. Przez epidemię koronawirusa, która opanowała cały świat nie może wrócić do swojego domu w USA. Uczestniczka "Sanatorium miłości" utknęła w Koninie. Jakie ma plany?

Koronawirus paraliżuje cały świat. Odwoływane są kolejne imprezy masowe, a władze wprowadzają dodatkowe restrykcje, które mają pomóc w walce z groźnym wirusem. Z dnia na dzień pogarsza się sytuacja branży turystycznej. Po ogłoszeniu przez premiera Polski stanu zagrożenia epidemicznego zawieszony został m.in. ruch lotniczy. Decyzja ta wpłynęła na Bożenę, która po zakończeniu nagrań do "Sanatorium miłości 2" nie może wrócić do domu.

Koronawirus pokrzyżował plany Bożeny z "Sanatorium miłości"

Bożena to barwna uczestniczka 2. edycji "Sanatorium miłości", którą notabene wygrała z Gerardem. Królowa Turnusu od 30 lat żyje w Stanach Zjednoczonych, w Lombard niedaleko Chicago. Przez epidemię koronawirusa nie może jednak wrócić do swojego domu. Bożena w oczekiwaniu na powrót do USA zatrzymała się u znajomych w Koninie.

Zatrzymałam się u znajomych w Koninie. Siedzimy w domu, oglądamy „Wiadomości” i wspólnie przygotowujemy posiłki. Nikt nie zachorował i mam nadzieję, że szczęśliwie przetrwamy tę zarazę — powiedziała w rozmowie z "Super Expressem".

Bożena liczy, że loty zostaną wkrótce wznowione. Być może uda jej się nawet wrócić do domu w ramach operacji „LOT do Domu” zorganizowanej przez narodowego przewoźnika. Zanim jednak to nastąpi, Królowa Turnusu spędza czas w gronie znajomych, dbając o swoją odporność.