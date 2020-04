"Sanatorium miłości 2". Halina nie pojawiła się na nagraniu odcinka specjalnego z powodów zdrowotnych. Co jej dolega?

Halina - jedna z najsympatyczniejszych kuracjuszek 2. edycji "Sanatorium miłości" nie pojawiła się na nagraniu odcinka specjalnego. Okazuje się, że wydarzyło się tak z powodów zdrowotnych. Co jej dolega?

"Sanatorium miłości 2" - Halina ma problemy ze zdrowiem

Halina Bernacka od początku zyskała sympatię widzów 2. edycji "Sanatorium miłości". Seniorka nie stroniła od wzruszeń, często płakała aż w końcu przyznała, że życie jej nie oszczędzało. Opowiedziała o swoim trudnym małżeństwie i o tym, jak w pewnym momencie swojego życia usłyszała od swojego męża, że nigdy jej nie kochał, a ożenił się, żeby poprawić sobie byt.

Szokująca teoria Bożeny o koronawirusie! Seniorka wysnuła przerażający wniosekZobacz więcej

Mąż Haliny odszedł od niej na 4 miesiące, ale później zagroził, że odbierze sobie życie, jeśli Halina go nie przyjmie na nowo. Kobieta zgodziła się, ale małżeństwo nie przetrwało. Później mężczyzna trafił do szpitala i zmarł. Trudne doświadczenia życiowe sprawiały, że Halinie trudno było się otworzyć. Podczas pobytu w Ustroniu na nowo nauczyła się jednak uśmiechać i obiecała sama sobie, że znowu będzie cieszyć się życiem.

Teraz okazuje się, że Halina znowu przechodzi trudne chwile. Nie pojawiła się na nagraniach odcinka specjalnego "Sanatorium miłości", bo nie pozwoliły jej na to problemy zdrowotne. Seniorka ma trudności z poruszaniem się i cierpi na złe samopoczucie. Ostatnie program nie został dokończony ze względu na wybuch pandemii koronawirusa i wszyscy mają nadzieję, że Halina wydobrzeje do czasu wznowienia zdjęć. My także trzymamy za to kciuki!

Duże zmiany w 3. edycji! Stacja planowała to od samego początku!Zobacz więcej