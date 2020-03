"Sanatorium miłości 2". Iwona i Gerard są parą? Seniorzy spędzili razem urlop w Egipcie?

Iwona i Gerard mieli się ku sobie w "Sanatorium miłości". Jak układa się ich relacja po zakończeniu programu? Czy nadal są razem i udali się w końcu na wymarzony urlop? Głos w sprawie zabrała piękna seniorka. Co ujawniła Iwona?

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości 2" są parą?

O serce sympatycznej Iwony w 2. edycji "Sanatorium miłości" walczyło w pewnym momencie trzech mężczyzn, ale to Gerard był najbliżej zdobycia jej serca. Czy Iwona znalazła w nim jednak to, czego szukała? Seniorka udzieliła ostatnio wywiadu, który został opublikowany na stronie "Dziennika Łódzkiego". Opowiedziała w nim o tym, czy udało się jej znaleźć miłość w "Sanatorium miłości".

>Trzech panów walczyło o moje serce. Były randki – raz zapraszano mnie, innym razem to ja wybierałam... Zaprzyjaźniłam się właściwie z całą grupą, a przyjaźń to więcej niż koleżeństwo. Dzwonimy do siebie, odwiedzamy się. Świetną relację mam z Halinką. A jeśli chodzi o relacje damsko-męskie, Gerard stoi w czołówce panów, którzy zwrócili moją uwagę pod każdym względem. Przyjaźnimy się, bywamy razem w różnych miejscach chociażby w związku z promocją programu. Na ten moment nie mogę powiedzieć więcej. - wyznała tajemniczo Iwona z "Sanatorium miłości".

Seniorka została również zapytana o to, czy zapowiedziany w programie urlop w Egipcie ma już za sobą. Okazuje się jednak, że szczegóły na ten temat poznamy dopiero 12 kwietnia, bo własnie wtedy na antenie TVP1 zostanie wyemitowany specjalny odcinek "Sanatorium miłości".

Tego nie mogę powiedzieć, wszystko się wyjaśni się w odcinku specjalnym, który zaplanowany jest na 12 kwietnia. Wiele sytuacji się rozwiąże i myślę, że niejedno zaskoczy widzów. Nie uprzedzajmy faktów - powiedziała Iwona w rozmowie z "Dziennikiem Łódzkim".

Pozostaje nam więc czekać na premierę tego odcinka!