"Sanatorium miłości 2". Iwona i Gerard tańczą w ogrodzie! Tak zakochani seniorzy spędzają kwarantannę!

Iwona i Gerard zamieszkali razem i wspólnie spędzają trudny czas izolacji. Zakochani seniorzy w programie "Bądźmy razem w domu" pokazali, jak spędzają kwarantannę. Energiczna seniorka porwała swojego partnera do tańca w ogrodzie. Zobaczcie, jak wyszło!

Iwona i Gerard spędzają razem kwarantannę

Epidemia koronawirusa to bardzo trudny czas dla seniorów. Iwona i Gerard z 2. edycji "Sanatorium miłości" znaleźli jednak sposób, by z uśmiechem przetrwać trudny czas izolacji. Para zastosowała się do akcji #zostańwdomu. Ulubieńcy widzów zamieszkali niedawno razem, a w programie "Bądźmy razem w domu" pokazali, jak spędzają kwarantannę.

Iwona i Gerard zamieszkali razem! Miłość kwitnie?Zobacz więcej

Energiczna seniorka dba o zdrowie i kondycję swojego partnera. -Codziennie zaczynamy dzień od porannej rozgrzewki i soku z jarmużu i jabłek, jemy zupy kremy i unikamy słodyczy. Osobiście pilnuję, by Gerard wypijał dwie butelki wody dziennie – tłumaczyła jakiś czas temu w rozmowie z "Rewią" Iwona.

Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" tańczą w ogrodzie

Miłość Iwony i Gerarda kwitnie. Seniorzy w programie "Bądźmy razem w domu" pokazali swój bajeczny ogród, w którym zatańczyli do piosenki "Volare".

Gerard, mam niespodziankę dla ciebie. Pozwól, że włączę muzykę i... szalejemy! - zapowiedziała Iwona, a następnie porwała swojego partnera do tańca.

FB POST https://www.facebook.com/578621722566363/videos/818410308654404/

Widzowie są zachwyceni postawą seniorów.

Brawo ale nie forsuj tak partnera bo się chłopak szybko wykończy Cieszcie się sobą Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo miłych chwil ze sobą

Pani Iwono Gerardzie życzę Wam zdrowia wytrwałości szanujcie się i kochajcie