"Sanatorium miłości 2". Kontrowersyjna teoria Bożeny o koronawirusie! Seniorka wysnuła przerażający wniosek

Bożena z 2. edycji "Sanatorium miłości" podzieliła się z mediami kontrowersyjną teorią na temat pandemii koronawirusa. Wniosek, jaki wysnuła Królowa Turnusu przeraził niektórych internautów!

Bożena po finale 2. edycji "Sanatorium miłości" nie mogła wrócić do swojego domu w Stanach Zjednoczonych. Pandemia koronawirusa zatrzymała ją na dłużej w Polsce. Święta wielkanocne Królowa Turnusu spędziła już w USA. Niestety samotność dała jej się mocno we znaki. Seniorka z uwagi na ryzyko zarażenia ściśle przestrzega zaleceń władz i nie spotkała się z bliskimi w Wielkanoc.

Bożena "Sanatorium miłości" podzieliła się ostatnio z mediami kontrowersyjną teorią dotyczącą koronawirusa. Seniorka w rozmowie z Pomponikiem zasugerowała, że groźny wirus mógł zostać stworzony jako broń biologiczna!

Myślę, że ten smutny okres minie, bo zawsze jest początek i koniec. Człowiek dla człowieka jest wilkiem. Ktoś to zrobił, żeby puścić coś w powietrzu. Może chcą nas przerzedzić, bo za dużo jest takich wapniaków jak ja. Może płacą za duże emerytury dla nas? Ja się nie poddaję, jestem szczęśliwa i zdrowa - powiedziała Królowa Turnusu w rozmowie z Pomponikiem.

Teorii spiskowych na temat pandemii koronawirusa nie brakuje. Czy Bożena z "Sanatorium miłości" może mieć rację?

Kim jest Bożena z 2. edycji "Sanatorium miłości"?

Od 30 lat żyje w Stanach Zjednoczonych, w Lombard niedaleko Chicago. Choć Ameryka to nie „Hollywood”, udało się jej otworzyć swoją aptekę. Bez wsparcia męża, żyje na dobrym poziomie w Stanach. Mówi jednak otwarcie: co z tego, że mam kasy jak lodu, gdy nie ma najważniejszego – miłości. Dla niej mężczyzna może być biedny. Dobrze jednak, żeby miał własne lokum w Polsce. Wtedy mogłaby wrócić dla niego do kraju.

Była zakochana kilka razy w życiu. Raz była to wielka, głęboka miłość. Od 9 lat jest po rozwodzie. Dla niej miłość to uczucie, bez którego nie może żyć. To przyjaźń, wsparcie, wyrozumiałość. Z kolei mężczyzna musi być wysportowany, szczupły, musi czuć się przy nim bezpieczna i szczęśliwa.

Bożenka od roku jest na emeryturze. Zdecydowanie nie ma jednak czasu na nudę. Wszystko robi sama, łącznie z koszeniem trawnika. Kiedy czegoś nie wie lub nie potrafi zrobić, to dzwoni do znajomych. Pracuje również w redakcji polskiej gazety, gdzie zajmuje się działem ogłoszeń. Lubi chodzić do kasyna. Jest osobą dobroduszną, prawdomówną i lojalną.