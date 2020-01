"Sanatorium miłości 2" odcinek 3. Urodziny Wojtka i poruszająca historia Waldka. Kuracjusz Odcinka dobrze wiedział, kogo zaprosić na randkę!

Na turnusie w "Sanatorium miłości" znowu się działo! W 3. odcinku kuracjusze randkowali i świętowali urodziny Wojtka. Wzięli również udział w kursie nordic walkingu oraz tradycyjnych tańców góralskich. Na tym jednak nie koniec wrażeń w Ustroniu. Sprawdź, co jeszcze wydarzyło się w 3. odcinku 2. sezonu "Sanatorium miłości".

W 3. odcinku "Sanatorium miłości" Wojtek obchodził 72 urodziny. Kuracjusze dla swojego kolegi przygotowali tort i odśpiewali głośne "Sto lat". -Myślę o wszystkich paniach, które ja zawiodłem i które mnie zawiodły - powiedział jubilat.

Bożena uraczyła w międzyczasie Barbarę opowieściami o swoim domu w Stanach Zjednoczonych. Kobieta przyznała, że jej marzeniem jest wrócić na stałe do Polski -Jestem wyrozumiała [...] No niech się dziewczyna wygada, czasami pozwoli mi się wtrącić - oceniła ciemnowłosa kuracjuszka.

W programie "Sanatorium miłości" przyszedł też czas na trudne tematy. Kuracjusze dyskutowali o zdradzie i jej wybaczeniu. Czas leczy rany - przyznali zgodnie uczestnicy.

Kuracjuszem 3. odcinka Gerard z Zabrza

Przed południem kuracjusze kontynuowali bliższe poznawanie siebie i swoich kolegów. Wyrzucali z siebie stres i towarzyszące mu napięcie. Była też zabawa z balonami, która przysporzyła im mnóstwo uśmiechu i radości. Beztroska rozrywka obudziła w Waldku bardzo smutne wspomnienia.

Dużo traum, złych rzeczy przeżyłem w życiu. Moja matka wolała powiedzieć, że wolała kamienie urodzić niż mnie - przyznał kuracjusz, który spędził dzieciństwo w domu dziecka.

Waldek przyznał, że niczego nie żałuje. -Ciocia dała mi wszystko, ale szuka się tego, czego nie dali rodzice - dodał. Reszta w tym czasie ruszyła na sanatoryjne zabiegi. Bożenka pielęgnowała twarz. Dla Basi i Adama lekarze zalecili więcej ruchu. Oboje trafili w 3. odcinku "Sanatorium miłości" na kurs nordic walkingu. Przy okazji rozmawiali o śmierci żony Adama.

Bardzo wzruszyła mnie ta opowieść. Widzę, że to dobry człowiek, opiekował się żoną do końca - oceniła Barbara.

Gerard nawet przez chwilę nie miał wątpliwości, którą z koleżanek zaprosić na randkę. Razem z Iwoną wybrali się na spacer. Iwonka dopytywała o sprawność fizyczną Gerarda. Niczym Ewa Chodakowska zaprezentowała koledze, jak poprawnie wykonać pozycję plank. Tak dobrze im się rozmawiało, że nawet nie zauważyli, że pada deszcz. Następnie Iwonka w rozmowie z Martą Manowską opowiadała o swojej wielkiej miłości do Janusza i śmierci synka. -Przez półtora roku po śmierci Janusza modliłam się o śmierć - wyznała kuracjuszka, która dziś tryska energią.

Stenia i Władysław P. również spędzali dziś czas tylko we dwoje. Kobieta podczas pikniku na górskiej łące dostrzegła w jego oczach "diabliki". -Czy zapunktował? Zobaczymy, co Włodek będzie robił dalej - oceniła Stenia.

Późnym popołudniem wszyscy mogli pochwalić się swoją sprawnością fizyczną podczas lekcji tańców góralskich. -Jeśli chodzi o Adama, to skóra i kości. Jego żadna inna kobieta nie interesuje. On w tą Basię wpatrzony... - ocenił Wiesława. Popołudniowe hulanki okazały się wstępem do urodzinowej imprezy Wojtka.