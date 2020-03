"Sanatorium miłości 2". Przez koronawirusa nie będzie specjalnego odcinka na Wielkanoc?! Zdjęcia zostały przerwane!

Koronawirus paraliżuje wszystkie gałęzie gospodarki. Stacje telewizyjne wstrzymują emisje programów oraz prace na planach seriali. Przerwane zostały także zdjęcia do specjalnego odcinka "Sanatorium miłości" na Wielkanoc.

"Sanatorium miłości" - nie będzie świątecznego odcinka?

Druga edycja "Sanatorium miłości" jest już zakończona. Zgodnie z tradycją planowano jednak jeszcze kolejne spotkanie bohaterów programu na planie specjalnego odcinka na święta wielkanocne. Czy pandemia koronawirusa uniemożliwi emisję wielkanocnego epizodu?

Poruszające wyznanie Wojtka, Król i Królowa Turnusu oraz ostatni bal kuracjuszy! Jak wyglądało pożegnanie z Ustroniem?Zobacz więcej

Jak podaje Telewizja Polska, z troski o bezpieczeństwo i dobro aktorów podjęto decyzję o zawieszeniu na dwa tygodnie zdjęć do realizowanych przez siebie seriali. Przełożone zostały także zdjęcia do specjalnego odcinka "Sanatorium miłości". Oznacza to, że w najlepszym wypadku ekipa i uczestnicy programu wrócą na plan na początku kwietnia. Wielkanocny odcinek powinien być wyemitowany między 11 a 13 kwietnia. Czy to może się udać? Liczymy na to, że tak!

Przypomnijmy, że TVP rozpoczęła już poszukiwania osób, które chciałyby wziąć udział w kolejnej, 3. już edycji "Sanatorium miłości". Swoje zgłoszenia - zdjęcie, kilka słów o sobie i dane kontaktowe - należy wysłać na adres mailowy: sanatoriummilosci@tvp.pl

Stenia i Władysław zaręczyli się?! Będzie pierwszy ślub uczestników programu?Zobacz więcej