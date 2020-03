"Sanatorium miłości 2". Stenia i Władysław zaręczyli się?! Będzie pierwszy ślub uczestników programu?

Stenia i Władysław to pierwsza z par, które powstały za sprawą "Sanatorium miłości 2" i zostały potwierdzone przez samych zainteresowanych. Czy myślą o zalegalizowaniu związku? Zaręczyli się?! Będzie pierwszy ślub uczestników programu?

Stenia i Władysław zaręczyli się?

W "Sanatorium miłości" nie brakuje sympatii między uczestnikami. O tym, że mogą narodzić się też związki możemy przekonać się dzięki Steni i Władysławowi, którzy jako pierwsi w 2. edycji potwierdzili, że są razem. Wygląda na to, że po powrocie z Ustronia, ich relacja pogłębia się!

Jak podaje tygodnik "Rewia", Stenia i Władysław planują ślub! Z doniesień wynika, że zaręczyny już się odbyły. Bohaterowie "Sanatorium miłości" nie potwierdzili jednak tego osobiście. Będąc w programie to przede wszystkim Stenia stanowczo stwierdzała, że jej związek z Władkiem nie będzie krótkotrwały. "Jestem z Władysławem. Jestem i będę" - mówiła w rozmowie z Wiesią. Na pytanie, czy będą razem do końca życia, odpowiedziała: "No pewnie. Tyle w nim pozytywnych cech odkryłam*".

Miejmy nadzieję, że Władysław ma takie samo zdanie w tej kwestii. Jeśli ich relacja zamieni się w długotrwały, zalegalizowany związek, będzie to pierwszy taki przypadek w historii "Sanatorium miłości". Trzymamy kciuki!

