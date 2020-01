"Sanatorium miłości 2". Stenia Kowalska jest jak Nina z 1. edycji? Jak seniorka reaguje na takie porównania?

Stenia Kowalska z "Sanatorium miłości 2" jest jak Nina z 1. edycji? Jak reaguje na takie porównania? Dlaczego zdecydowała się na udział w programie TVP? Zobacz, co nam powiedziała!

Stenia z "Sanatorium miłości 2" jest jak Nina z 1. edycji?

W 2. edycji "Sanatorium miłości" pojawiło się 12 seniorów, którzy mają ogromny apetyt na życie. W trakcie pobytu w uzdrowisku w Ustroniu, mieli okazję nawiązać nowe przyjaźnie, może nawet znaleźć miłość, a przy okazji pokazali się całej Polsce i wystawili na ocenę oraz komentarze. Chcą pokazać wszystkim, jak obalać stereotypy w myśleniu o ludziach, których wiek określa się mianem podeszłego.

Jedną z bohaterek jest Stenia Kowalska, która mieszka we Wrześni i od pięciu lat jest na emeryturze. Okazuje się jednak, że to tylko slogan - Stenia nie potrafi usiedzieć w miejscu. - Jestem rakieta, bardzo dynamiczna - podkreśla. Niektórzy widzowie zaczęli nawet doszukiwać się podobieństw między Stenią a Niną z 1. edycji "Sanatorium miłości", która swoją energią przebijała nie jednego 20-latka.

- Przeczytałam kilka komentarzy po 1. odcinku i faktycznie porównują mnie do Niny, ale pomyślałam sobie: "ja jestem Stenia, nie jestem Nina, co ja zrobię, że taka jestem?". Ale faktycznie, też jestem szalona, pogodna, wesoła. Po prostu taka jestem - wskazuje Stenia. Co jeszcze nam powiedziała? Zobacz wideo!

Stenia z "Sanatorium miłości 2" - kim jest?

Kobieta rakieta, prawdziwy dynamit. Chodzi na fitness, uwielbia taniec nowoczesny i towarzyski, uczęszcza do kółka teatralnego. Z wykształcenia jest technikiem ekonomistą. Przez 12 lat pracowała jako florystyka i miała własną kwiaciarnię. Prowadziła też salon sukni ślubnych. Gdy przeszła na emeryturę pomagała córce w prowadzeniu restauracji. Organizowała eventy, koncerty, potańcówki. Nie lubi się spóźniać, dlatego zawsze jest przed czasem. Można powiedzieć o niej, że jest prawdomówna, pozytywnie nastawiona do życia i pełna energii. Uważa, że dobrocią trzeba się z ludźmi dzielić, bo karma wraca. Według niej, miłość ma wiele imion. Może być ona skierowana do rodziny, partnera, dzieci, czy nawet ojczyzny. W życiu była zakochana tylko raz, w mężu.

Stenia to typ romantyczki. Uwielbia słuchać muzyki klasycznej, zapalić w domu świece i wypić lampkę dobrego wina. Nie toleruje u mężczyzn zdrady, grubiaństwa i patriarchalnej dyktatury. Nie uznaje zazdrości, dlatego nie da się zamknąć w złotej klatce. Zawsze musi czuć się wolna jak ptak. Szuka normalnego mężczyzny, z którym będzie mogła porozmawiać, przytulić się i obejrzeć transmisję sportową. Pasjonuje się żużlem i piłką nożną. Jej ulubioną drużyną jest FC Barcelona.

