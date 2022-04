"Sanatorium miłości 2". Tak żyje Wiesława Judek. Seniorka pokazała swoje mieszkanie w Białymstoku

Wiesława Judek to jedna z bohaterek 2. edycji programu "Sanatorium miłości". W ostatnich dniach o kontrowersyjnej seniorce, która nie jest fanką najnowszej edycji "Sanatorium miłości", ponownie zrobiło się głośno. Niedawno Wiesława Judek zaprosiła do swojego mieszkania kamery TVP. Zobaczcie, jak wygląda mieszkanie Wiesławy Judek w Białymstoku.

Tak żyje Wiesława Judek. Bohaterka "Sanatorium miłości 2" pokazała swoje mieszkanie w Białymstoku

Wiesława Judek umie zrobić zamieszanie wokół swojej osoby. Seniorka już w "Sanatorium miłości 2" pokazała, że nie zamierza gryźć się w język i zawsze powie to, co leży jej na sercu. Nie wszystkim widzom i uczestnikom "Sanatorium miłości" się to podobało, czego zresztą Wiesława Judek miała doskonałą świadomość. Już podczas trwania programu dochodziło do konfliktów z Wiesią w roli głównej. Taka już jest i nie zamierza się zmieniać.

Przekonali się o tym w ostatnich dniach fani 4. edycji "Sanatorium miłości", gdy Wiesława Judek w bardzo mocnych słowach podsumowała uczestniczki i uczestników najnowszej edycji randkowego show TVP dla seniorów. Padły ostre słowa:

Nie będę tego oglądała, bo nie podoba mi się całkowicie. Wszystko jest na jedno kopyto, tylko ludzie się zmieniają. (...) Wydaje mi się, że ludzie teraz idą do telewizji pokazywać swoją głupotę.

Wiele mówiło się też o tym, że Wiesława Judek nie chce wywiązywać się z zobowiązań wynikających z podpisanej umowy z Telewizją Polską. Jak się teraz okazuje, pani Wiesia nie jest zamknięta na TVP i niedawno... zaprosiła do siebie ekipę telewizyjną z kamerą, aby opowiedzieć o swojej wizji kobiet.

Dzięki temu możemy zobaczyć, jak wygląda mieszkanie Wiesławy Judek w Białymstoku. Chociaż pani Wiesia ponad 20 lat mieszkała we Włoszech, to jej mieszkanie urządzone jest w bardzo polskim stylu. W salonie, w centralnym punkcie, możemy zobaczyć telewizor, na którym pani Wiesia z pewnością nie ogląda nowej edycji "Sanatorium miłości". Ważne jest również duże lustro, w którym Wiesława Judek może się przeglądać i sprawdzać, jak na niej leżą nowe kreacje, które seniorka uwielbia kupować. Szczególnie na promocjach!

Na ścianach dominuje jasnoniebieski kolor, który może działać ukajająco. W mieszkanie jest również mnóstwo pamiątek; zarówno tych z "Sanatorium miłości", jak i otrzymanych od rodziny. To jednak nie wszystko! W naszej galerii zobaczycie, jak wygląda mieszkanie Wiesławy Judek.

JAK MIESZKA WIESŁAWA JUDEK?

