"Sanatorium miłości 2". Wiesia i Iwona szczerze o miłości i seksie w dojrzałym wieku. Chcą się zakochać?

Wiesia i Iwona - uczestniczki 2. edycji "Sanatorium miłości" - szczerze opowiedziały nam o miłości i seksie w dojrzałym wieku. Chcą się zakochać? A może już się zakochały?

Za nami premiera 2. edycji "Sanatorium miłości". Program ponownie cieszy się ogromną popularnością, a bohaterowie nowej serii już zdążyli skraść serca widzów. Wszystko rozgrywa się w Sanatorium Równica w miejscowości Uzdrowisko Ustroń położonej w malowniczym Beskidzie Śląskim. Przyjechało tam 12 seniorów, którzy zapragnęli przeżyć przygodę życia, a być może także znaleźć nową miłość.

O to, czym jest miłość zapytaliśmy Wiesię i Iwonę - dwie kuracjuszki, które nie mają problemu z mówieniem tego, co tak naprawdę myślą. Wiesia nie owija w bawełnę - jeśli coś jej się nie podoba, to da temu wyraz w słowach. Iwona jest bardziej zachowawcza, ale sama przyznaje, że po latach doświadczeń wie, czego chce od życia.

- Na tym etapie życia szuka się oparcia (...) Żeby mieć z kim herbatkę wypić... Seks może być, ale może go też nie być - podkreśla Wiesia. - Dla mnie miłość to przede wszystkim dawanie. Dawanie siebie na maksa. Nie na 100, ale na 1000 procent - stwierdza natomiast Iwona. Co jeszcze panie powiedziały nam na ten temat? Zobacz wideo!

