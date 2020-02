"Sanatorium miłości 2". Wiesia ostro o Bożenie. Między uczestnikami programu doszło do spięcia! O co poszło?

Wiesia to gadatliwa uczestniczka 2. edycji "Sanatorium miłości". Prostolinijna mieszkanka Białegostoku już jest niekwestionowaną gwiazdą programu. Największą jej wadą jest jednak zgryźliwość - zwrócili już na to uwagę widzowie "Sanatorium miłości".

Wiesia nie owija w bawełnę. Kuracjuszka dała temu wyraz już kilka razy w programie oraz w kilku wywiadach. Seniorka w rozmowie z Pomponikiem bez ogródek wyznała, że nie dogaduje się żyjącą od 30 lat w Stanach Zjednoczonych Bożeną.

Trzeba mieć jakąś godność ubierania się. No ja to już całkiem nie wyobrażam sobie siebie w takim ubraniu jak Bożena [...] Absolutnie mi Bożena nie leży. Jako człowiek - tak, ale jej sposób bycia i wymowa - w ogóle. Nie przekonam się do niej - stwierdziła kuracjuszka.

Gdyby tego było mało, Wiesia ujawniła, że jej niechęć do Bożeny nie była odosobniona. Pozostali kuracjusze również nie pałali do Amerykanki sympatią, a pod koniec turnusu już nikt nie chciał z nią rozmawiać.

Denerwuje mnie to, że ona bezustannie mówi to samo. Zwracałam na to uwagę w każdym odcinku. Ciągle powtarzała, że jest bardzo zadowolona, że trafiła do programu i dziękowała każdemu. Człowiek raz powiedział, że jest zadowolony i wystarczy. Wszystkich ludzi szanuję, ale Bożena mi nie leży i koniec - dodała Wiesia.