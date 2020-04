"Sanatorium Miłości 2". Wiesia padła ofiarą obrzydliwego hejtu. Kuracjuszka zaapelowała do internautów

W trakcie emisji 2. edycji "Sanatorium miłości" na Wiesię wylała się fala prawdziwego hejtu. Kuracjuszka kilka tygodni po zakończeniu programu postanowiła zaapelować do internautów, którzy ją atakowali. Co powiedziała?

Wiesia to jedna z najbarwniejszych bohaterek 2. edycji "Sanatorium Miłości". Gadatliwa białostoczanka wzbudzała w Ustroniu mnóstwo emocji. Zachowanie kuracjuszki chętnie komentowali również internauci, ale nie zawsze pozytywnie.

W pewnym momencie Wiesia padła ofiarą obrzydliwego hejtu. W sieci pojawiały się już wpisy, które nie nadawały się do cytowania! Niektórzy sugerowali, że poszła do programu tylko po to, aby się za darmo najeść! To oczywiście nieprawda.

Wiesia to silna osobowość i jak przyznała w rozmowie z Faktem, hejt spływa po niej jak po kaczce. Kuracjuszka zaapelowała jednak do internautów o rozwagę.