"Sanatorium miłości 2". Wiesia przez lata mieszkała we Włoszech. Znowu będzie chciała wyjechać z Polski?

Wiesia to jedna z najbardziej barwnych uczestniczek 2. edycji "Sanatorium miłości". Bezpośrednia seniorka opowiedziała nam, czego obecnie pragnie od życia i jakie ma plany na najbliższą przyszłość.

Wiesia z "Sanatorium miłości 2" wyjedzie z Polski?

Z każdym odcinkiem 2. edycji "Sanatorium miłości" coraz więcej dowiadujemy się o bohaterach programu. Wiesia ponad 20 lat mieszkała we Włoszech, a od 8 jest na emeryturze. Co sprawiło, że wróciła do Polski? Czy znowu będzie chciała wyjechać?

Wiesia mieszka w Białymstoku, a urodziła się w Brzezinach. - Wyjechałam dlatego, że w Polsce była bieda, a chowałam dzieci sama. Chciałam, żeby moje dzieci były wykształcone i wykształciłam córkę, syna. Jestem dumna ze swoich dzieci - podkreśla seniorka.

Mimo swojej porywczej osobowości, Wiesia na pierwszym miejscu stawia dobro drugiej osoby, dopiero potem myśli o sobie. Kocha projektować i remontować domy, a także szyć. Sama przerabia sobie ubrania, które kupuje w lumpeksach. Nazywa to "stylem Wieśki". Zawsze musi coś zmienić, poprawić. Lubi też gotować, chodzić do kina, teatru, spotykać się z ludźmi oraz uprawiać swój ogródek. Czy zamierza zostać w Polsce już na stałe? Zobacz wideo!

