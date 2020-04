"Sanatorium miłości 2". Władysław ma już nową partnerkę! Kim jest ukochana seniora?

Teresa (gość)

Taki lowelas widać że lubi wypić zakochanie było do zakończenia programu. Bożenka była tak napalony w kąpieli na niego że mógł od razu polecieć z nią do niej w odwiedziny.. Razem by przetrwali wirusa. Następna halinka z Krakowa naiwna. Później będzie Grażynka Lucynka Stasia bo to taki typ..... Wszystkie będzie porównywał do żony......

10.04.2020 16:33