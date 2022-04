"Sanatorium miłości 2". Związek Iwony i Gerarda kwitnie w Egipcie. Seniorzy odpoczywają na bajkowych wakacjach

Choć nie wyjechali jako para z "Sanatorium miłości ", szybko zrozumieli, że są sobie pisani. Szybko też życie wystawiło i na próbę, a oni udowodnili, że miłość to przede wszystkim odpowiedzialność i troska za tę druga osobę nie tylko w zdrowiu, ale przede wszystkim w chorobie. Gerard, pod opieką Iwony wrócił szybko do zdrowia. Niedawno hucznie, bo na Zamku w podkrakowskich Niepołomicach, obchodził kolejną wiosnę życia i oświadczył się Iwonie, wydał wspomnienia i wciąż jest głodny życia.

Gerard i Iwona tworzą bardzo aktywny związek. Codziennie wspólnie ćwiczą, lubią nowe, sportowe wyzwania, kochają dobre jedzenie, słońce, taniec i wspólne podróże. Właśnie spędzają wakacje w Egipcie i na swoim facebookowym profilu "Emeryci nie emeryci" dzielą się z obserwatorami przepięknymi kadrami ze swojego barwnego życia.

Kochani, zabieramy wszystkich chętnych w naszą wakacyjną podróż. Chcemy dzielić się naszymi wrażeniami, emocjami, miłością i szacunkiem i tym co wokół nas. Szczególnie dla osób, które nie mogą podróżować. Cieszymy się sobą, łapiąc to wszystko co możemy przeżyć. Ślemy dużo słońca i pozytywnej energii. To jest nasz piękny czas. Łapiemy garściami wszystko, co nam sprawia przyjemność. Codziennie wyrażamy Bogu swoją wdzięczność za każdy wspólny dzień i sobie za wzajemne dobro, uśmiech i każdy miły gest. Za to, że razem możemy poczuć wiatr we włosach, słońce, które muska nasze ciała i, że możemy podziwiać piękną przyrodę. Za to, że możemy razem pracować i otrzeć sobie wzajemnie pot z czoła, za to i za wszystko" - czytamy w kolejnych postach.