"Sanatorium miłości 3". Krystyna Wolfart mieszka w stylowym i przestronnym domu. Seniorka w ogrodzie łapie promienie słoneczne i się relaksuje!

"Sanatorium miłości" to program, który podbił polską telewizję. Okazało się, że widzowie są wręcz spragnieni oglądania przygód seniorów poszukujących miłości. Wszak nawet jesienią życia można odnaleźć szczęście!

W 3. sezonie "Sanatorium miłości" poznaliśmy atrakcyjną Krystynę Wolfart. 63-latka do dzisiaj zachwyca swoją urodą i formą. Niestety, kobieta nie znalazła miłości w "Sanatorium miłości 3", ale nawiązała tam przyjaźnie, które mają szanse przetrwać lata!

Od pewnego czasu Krystyna Wolfart jest bardzo aktywna w sieci. Można ją znaleźć zarówno na Facebooku, jak i Instagramie. Widać, że seniorka otworzyła się dzięki randkowemu programowi TVP i teraz wręcz chłonie każdą chwilę, jaką daje jej życie! Doskonale patrzy się na kolejne zdjęcia Krystyny z licznych wojaży po kraju, bo widać, że 63-latka czuje się doskonale i jest szczęśliwa!

Krystyna Wolfart również bardzo chętnie publikuje zdjęcia ze swojego domu, który znajduje się w podbiałostockim Kleosinie. Seniorka mieszka w przestronnej i stylowej posiadłości, która urządzona jest z dużym smakiem. Nie ma u niej przepychu, ale jest klasa i porządek. Wszystko ma swoje miejsce. W domu dominuje drewno, ale warty zauważenia jest także kominek, który wydaje się być wręcz idealny do spędzenia przy nim nastrojowych chwil.

Wrażenie robi również ogród Krystyny Wolfart, w którym seniorka łapie promienie słoneczne i się relaksuje. Mimo bliskiego sąsiedztwa innych domów, widać, że Krystyna Wolfart potrafi znaleźć w ogrodzie chwile spokoju oraz wytchnienia.

Seniorka mieszka w domu sama, jej dzieci od lat żyją poza Polską. Zresztą, jakiś czas temu Krystyna mieszkała z nimi, o czym wspomniała w rozmowie z Magdą Ciasnowską dla "Kuriera Porannego":

Tak, przez 20 lat miałam męża, a później przez 18 lat partnera. Zmarł na raka sześć lat temu. I przez długi czas czułam wielką pustkę. Niedługo potem wyjechałam do Stanów Zjednoczonych, do dzieci. Mieszkałam tam 4,5 roku. I już myślałam, że zostanę. Bo i kraj, i ludzie, którzy są tam dużo bardziej otwarci niż u nas - wszystko mi odpowiadało. Jednak czułam się tam ciągle obca. Ciągnęło mnie do Polski i w końcu postanowiłam tu wrócić. Dwóch synów zostało w Stanach, jeden mieszka w Anglii. Jestem więc tu teraz sama. I szczerze mówiąc, im dłużej człowiek jest sam, to zaczyna się przyzwyczajać do tej samotności. Ale mimo wszystko brakuje tej bliskości, tego wyjścia z kimś na spacer czy kawę, trzymania się za ręce…