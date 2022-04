"Sanatorium miłości 4." Andrzej wyjawił zakończenie programu!? Jedno zdanie wywołało niemałe zamieszanie

Choć za nami ledwo kilka pierwszych odcinków programu "Sanatorium miłości", w sieci mocno zawrzało. Wszystko z powodu wywiadu, którego kuracjusz Andrzej udzielił jednej gazecie. Senior wyznał, co czuje do jednej z uczestniczek. Wyjawił tym samym finał programu?

"Sanatorium miłości 4" - Andrzej z Warszawy

Andrzej jest uczestnikiem najnowszej edycji programu "Sanatorium miłości". Warszawiak to jedna z najbarwniejszych postaci tegorocznej odsłony randkowego show dla seniorów. Od początku programu można było zauważyć, że Andrzeja ewidentnie ciągnie do Moniki. I choć za nami dopiero 4. odcinki nowej edycji "Sanatorium miłości 4" to wygląda na to, że za sprawą Andrzeja poznaliśmy już los tej dwójki.

"Sanatorium miłości 4" - Andrzej zdradził zakończenie programu? "Cieszę się, że mam ją obok siebie"

Niedawno Andrzej udzielił wywiadu dla jednego z tygodników na temat jego życia uczuciowego oraz potencjalnych planów na przyszłość. Podczas rozmowy, mężczyzna opowiadał o tym, co łączy go z Moniką, sugerując tym samym, że odnalazł w końcu upragnioną miłość.

To był dla mnie wyjątkowy moment. Od ośmiu lat jestem wdowcem i po raz pierwszy od śmierci żony poczułem, że mógłbym się znowu zakochać. - wyznał na łamach tygodnika "Na żywo".

Wspaniale nam się rozmawiało. Przy niej się otworzyłem i pozwoliłem sobie na szczerość. To dla mnie dużo, bo tak naprawdę jestem nieśmiały i moje doświadczenia z paniami nauczyły mnie, że nie zawsze jest to doceniane - powiedział w tej samej rozmowie.

W pewnym momencie rozmowy kuracjusz "Sanatorium miłości" wyjawił, że jest on z Moniką bardzo blisko i niedługo planuje zapoznać nową ukochaną ze swoją córką, z którą aktualnie mieszka warszawiak.

Cieszę się, że mam ją obok siebie. Zależy mi, by zaakceptowała nową ukochaną. Jestem pewien, że z Moniką się polubią - opowiedział tygodnikowi "Na żywo".

Czyżby tymi słowami Andrzej zdradził zakończenie programu i ujawnił prawdę o jego potencjalnym związku z Moniką?

