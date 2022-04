"Sanatorium miłości 4". Andrzej z Warszawy ma piękną i zdolną córkę! Aleksandra Sikorska po ojcu odziedziczyła miłość do sportu!

"Sanatorium miłości 4" to jeden z najpopularniejszych programów Telewizji Polskiej. Widzowie z tygodnia na tydzień z coraz większym zaangażowaniem śledzą losy seniorów poszukujących miłości. Jednym z bohaterów nowej edycji show jest Andrzej Sikorski z Warszawy, były piłkarz, który niedawno pochwalił się piękną i bardzo utalentowaną córką! Zobaczcie, czym zajmuje się Aleksandra Sikorska!

Andrzej z Warszawy z "Sanatorium miłości 4" ma piękną i zdolną córkę! Aleksandra Sikorska po ojcu odziedziczyła miłość do sportu!

"Sanatorium miłości" podbija polską telewizję. Na antenie TVP 1 oglądać właśnie możemy 4. edycję popularnego show, a widzowie z ogromnym zaangażowaniem śledzą kolejne odcinki i chętnie komentują ekranowe poczynania seniorów.

Jednym z najbardziej charyzmatycznych i najbardziej charakterystycznych bohaterów "Sanatorium miłości 4" jest Andrzej Sikorski z Warszawy, który jest byłym piłkarzem Legii Warszawa. Jest członkiem Galerii Sław tego klubu!

Andrzej zdobył ogromną sympatię widzów, którzy doceniają go za szczerość oraz postawę. Widać, że to mężczyzna, który niczego nie udaje i po prostu chce być w porządku wobec innych kuracjuszy. Wielu widzów zastanawia się, jak po programie potoczyła się jego relacja z Moniką. Aczkolwiek ostatnio pojawiły się głosy, że Andrzej zbliżył się do Anny!

Jakiś czas temu Andrzej pochwalił się swoją córką - Aleksandra Sikorska. Kobieta zachwyca urodą, a do tego imponować może jej wielki talent! Niewielu wie, że córka Andrzeja odziedziczyła miłość do sportu po swoim ojcu!

KIM JEST ALEKSANDRA SIKORSKA?

Aleksandra Sikorska urodziła się 28 kwietnia 1993 roku w Warszawie i jest jedną z najlepszych polskich siatkarek. Grała na pozycji przyjmującej oraz środkowej. Była reprezentantką Polski.

Swoją karierę Aleksandra Sikorska rozpoczęła w MUKS Sparty Warszawa. W sezonie 2012/2013 była zawodniczką Budowlanych Łódź, natomiast od sezon 2015/2016 grała dla Impelu Wrocław. Następnie grała w drużynie Tauron MKS Dąbrowa Górnicza.

