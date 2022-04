"Sanatorium miłości 4." Andrzej zdradził zakończenie programu!? "Cieszę się, że mam ją obok siebie"

Choć za nami dopiero 4 odcinki najnowszej edycji "Sanatorium miłości", to wygląda na to, że prawdopodobnie poznaliśmy już pierwszą parę, którą połączyła miłość. Wszystko za sprawą Andrzeja, który w jednym z wywiadów zdradził, co czuje do jednej z uczestniczek. Tym samym wyjawił zakończenie programu?