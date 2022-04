"Sanatorium miłości 4". Andrzejowi nie wyszło z Moniką? Senior po programie spotkał się z Anią! Poszli na randkę?

"Sanatorium miłości 4" w pełni, a w sieci pojawia się coraz więcej domysłów i spekulacji odnośnie do zakończenia randkowego show dla seniorów. Andrzej z Warszawy opublikował w sieci zdjęcia, które rzucają nowe światło na jego losy po programie, a przy okazji sugerują, że jego relacja z Moniką mogła nie przetrwać! Zobaczcie sami.

Andrzejowi z "Sanatorium miłości 4" nie wyszło z Moniką? Senior po programie spotkał się z Anią! Poszli na randkę?

"Sanatorium miłości 4" podbija serca widzów. Chociaż show jest w pełni, to fani programu już teraz zastanawiają się, jak potoczą się losy kuracjuszy po zakończeniu show. Szczególnie chodzi tutaj o tych, którzy w programie się zakochali bądź zauroczyli. Ich relacje przetrwały?

Jednym z najbardziej charyzmatycznych kuracjuszy, i jednocześnie najbardziej lubianym przez widzów, jest były piłkarz, Andrzej z Warszawy. Mężczyzna w programie TVP bardzo zbliżył się do atrakcyjnej i pełnej klasy Moniki, chociaż sam przyznawał, iż ma świadomość, że 65-latka ze Szczecina może gustować w kompletnie innym typie mężczyzn. Mimo wszystko, chodziły słuchy, że Andrzej i Monika rozwijają swoją znajomość po programie.

Teraz jednak pojawiły się zgoła odmienne sygnały, które dodatkowo... wyszły od samego Andrzeja! Sympatyczny senior zdradził, że po zakończeniu "Sanatorium miłości 4" pojechał do Olsztyna, gdzie spotkał się z Anną! Co więcej, wygląda na to, że wybrał się z 62-latką na randkę, a jedno ze zdjęć, gdy wybrali się na zakupy, podpisał:

Ania w W przymierzalni , A ja stoję na straży 😂

Fani "Sanatorium miłości 4" mogą być w szoku, bowiem ostatnio wszystko wskazywało, że Anna po programie nadal spotyka się z Piotrem! Czyżby jednak 63-latek z Piaseczna to już przeszłość? Co o tym sądzicie? A może Andrzej i Anna spotkali się wyłącznie na gruncie koleżeńskim?

