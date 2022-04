"Sanatorium miłości 4". Królowa turnusu już wybrana? Widzowie nie mają wątpliwości. "Było to do przewidzenia"

Choć za nami dopiero 3. odcinek "Sanatorium Miłości", to pojawia się coraz więcej głosów na temat tego, która z kuracjuszek powinna zdobyć tytuł "Królowej Turnusu". Jak się okazuje, w tej kwestii internauci są wyjątkowo zgodni. Czyżby wiedzieli coś więcej?

Za nami 3. odcinek "Sanatorium miłości", w którym nie brakowało wrażeń i zwrotów akcji. Przekonał się o tym m.in. Piotr, który myślał, że zauroczył Natalię, jednak ona jest zainteresowana innym mężczyzną. Seniorzy spotkali się później z Martą Manowską, która rozpoczęła rozmowę na temat traumatycznych wydarzeń z ich przeszłości.

Wówczas Roman opowiedział o śmierci swojej ukochanej żony. Anna zaś wyznała, że była prześladowana w dzieciństwie z powodu swojego romskiego pochodzenia. Za to Piotr Hubert opowiedział o swojej chorobie nowotworowej i utracie oka, które zastąpiono mu protezą.

Na swoją pierwszą randkę udali się Natalia i Hubert. Kobieta postanowiła zaprosić Huberta na spacer do lasu. Podczas jej trwania mężczyzna bał się jednak bardziej otworzyć i nie chciał rozmawiać o swoim poprzednich związkach. Po czasie Natalia stwierdziła, że nie było między nimi chemii. Za to Marek postanowił bliżej poznać Anię. Stało się to przez przypadek, ponieważ para spotkała się w drodze na zabieg.

Następnie uczestników programu odwiedziła Alicja Węgorzewska. Kuracjusze musieli zaśpiewać piosenkę Andrzeja Rybińskiego - "Nie liczę godzin i lat". Hubert odważył się pokazać swoje umiejętności wokalne, przez co w końcu poczuł się szczęśliwy. Podczas śpiewania emocje udzieliły się również Annie, która wyznała, że poczuła się wyjątkowo.

Pierwszą kuracjuszką odcinka w tej edycji "Sanatorium miłości " została Monika. Na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości" na Facebooku fani nie kryli zachwytu tym faktem. Ruszyła lawina komentarzy, w których widzowie gratulowali seniorce i nie szczędzili jej komplementów. Co ciekawe pojawiły się też opinię sugerujące, że to właśnie Monika może zdobyć tytuł "Królowej turnusu". Czy te przewidywania okażą się prawdziwe?

P. Monika będzie Królową Sanatorium Miłości...

Po pierwszym odcinku stwierdzam, ze zostanie królową

Było to do przewidzenia. Najmilsza 🌹🤗😘

Brawo Monisiu od początku stawiam na Ciebie, pozdrawiam.

MONIKA ❤️ moja faworytka, bardzo mnie ujęłaś swoją postawa, naturalnością, szczerością JESTEŚ MEGA 👌👍 - możemy przeczytać w komentarzach na Facebooku.

