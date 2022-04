"Sanatorium miłości 4". Kuracjusze zostali wysłani w koszary? Piotr Hubert z trudem łapał oddech. Co się wydarzy w kolejnym odcinku?

Na oficjalnym koncie "Sanatorium miłości TVP" na Facebooku pojawiły się kolejne zapowiedzi 6. odcinka randkowego show dla seniorów. Mogliśmy w nich zobaczyć w pełni umundurowanych kuracjuszy, którzy byli wyraźnie zmęczeni. Co się wydarzy w najnowszym odcinku "Sanatorium miłości"?

"Sanatorium miłości 4" - co się wydarzy w 6. odcinku?

Już w niedzielę, o godz. 21:15 na antenie TVP1 będziemy mogli oglądać kolejny odcinek 4 edycji programu "Sanatorium miłości". Z wcześniejszych zapowiedzi mogliśmy się dowiedzieć m.in., że Natalia i Roman spędzą romantyczne chwile w jacuzzi. Okazuje się, że to nie koniec wrażeń, jeśli chodzi o 6. odcinek randkowego show seniorów. Na oficjalnym koncie "Sanatorium miłości TVP" na Facebooku pojawiły się właśnie kolejne materiały, które uchylają rąbek tajemnicy, co to tego, co jeszcze wydarzy się w programie. Czy widzowie powinni być zaniepokojeni?

"Sanatorium miłości 4" - kuracjusze wylądowali w koszarach?

Na materiałach, które pojawiły się na facebookowym koncie "Sanatorium miłości TVP", możemy zobaczyć w pełni umundurowanych seniorów, którzy niemal konają ze zmęczenia. Na udostępnionej przez TVP fotografii możemy zobaczyć Mariolę R., Andrzeja K. i Andrzeja S., którzy w pełnym rynsztunku opierają się o siebie, wyraźnie wykończeni tym, co musieli wcześniej robić.

Do myślenia daje również materiał video, w którym Piotr Hubert próbował zaprosić telewidzów do oglądania 6. odcinka "Sanatorium miłości". Kuracjusz był ewidentnie bardzo zmęczony i z trudem przychodziło mu złapanie oddechu i wypowiedzenie choćby słowa. Czyżby seniorzy mieli ze sobą stoczyć jakiś zażarty bój?

