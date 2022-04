"Sanatorium miłości 4". Marek i Zosia ujęli serca fanów. Czym senior tak wzruszył kuracjuszkę?

Na antenie Telewizji Polskiej od końca marca emitowany jest 4. sezon programu "Sanatorium miłości". Jak w każdej poprzedniej edycji, i w tej nie brak kolorowych, ciekawych osobowości. Na przestrzeni ostatnich trzech odcinków zdążyliśmy już nieco poznać uczestników, poznać ich historię oraz dowiedzieć się, jakie mają poglądy i zobaczyć, jak wyglądali w młodości.

#Co się wydarzy w kolejnych odcinkach "Sanatorium miłości"

Czego widzowie mogą się spodziewać w kolejnych odcinkach programu "Sanatorium miłości"? Producenci nie zdradzają zbyt wiele, ale sporo już wiemy. Szykują się same atrakcje - pokaz mody i kreatywności seniorów oraz... randki!

Widzowie będą towarzyszyć między innymi Zosi i Markowi. Mężczyzna rozczulił seniorkę wręczając jej przepiękną różę! jak internauci oceniają zachowanie kuracjuszki i absztyfikanta do jej serca (pisownia oryginalna)?

Zosieńka- moja szkolna koleżanka 🥰 Przemiła osoba, uśmiechnięta, wesoła, a przede wszystkim bezpośrednia i szczera. Pasowałaby do P. Marka 🤗 Życzę obojgu by odnaleźli swoje SZCZĘŚCIE 🍀💚

Jakie to urocze

To taka miła romantyczna chwila . I świetnie że ta pani to docenia i się cieszy . To ma sens