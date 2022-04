"Sanatorium miłości 4". Marek postanowił zaprezentować swoje umiejętności bokserskie. Piotr usnął na siedząco. "Mają wczasy więc chcą się zabawić"

Na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości" na Facebooku udostępniono nagrania z pokojów wybranych kuracjuszy. Szczególną uwagę zwróciły sceny w pokoju Piotra i Marka. Fani zachodzą w głowę, co się musiało dziać, że jeden z mężczyzn dosłownie zasypia na siedząco, a drugiego od rana rozpiera niesamowita energia.

"Sanatorium miłości 4" - nagrania z pokojów kuracjuszy

Na oficjalnym profilu "Sanatorium miłości TVP" na Facebooku pojawiły się najnowsze nagrania z pokojów Marka i Piotra oraz Piotra Huberta i Andrzeja K.. Ci drudzy pogrążyli się w nostalgii i przeglądając rodzinne fotografie wspominali dawne dzieje. Natomiast w pokoju Marka i Piotra operatorzy postanowili nagrać pobudkę mężczyzn.

W pierwszym ujęciu można było zobaczyć Piotra w szlafroku, który był pogrążony w mocnym śnie na fotelu. Marka natomiast od rana rozpierała energia. Mężczyzna postanowił obudzić śpiącego kolegę, który po przebudzeniu zaczął narzekać na ból głowy. Aby pobudzić w Piotrze chęci do życia, Marek postanowił zaprezentować mu swoje umiejętności bokserskie. Doszło nawet do tego, że Piotr musiał pomóc swojemu współlokatorowi w rozciągnięciu mięśni, by ten nie odniósł kontuzji.

"Sanatorium miłości 4" - Piotr nieźle zabalował? "Już nie ta kondycja udawać młodzieńca"

Fani "Sanatorium miłości", którzy obejrzeli udostępnione nagranie zastanawiają się, co Piotr musiał robił zeszłej nocy, że aż Marek musiał go rozruszać swoim bokserskim pokazem. Widzowie programu podejrzewają, że poprzedniego wieczora mogła się odbyć jakaś większa impreza.

No dobrze baluje Piotr to już nie ta kondycja udawać młodzieńca niestety

Mają wczasy wiec chcą się zabawic. Kazdy na swoj sposob

Piotruś ,Tys zmarnowany ogromnie😂 Albo przez te dziewczyny ,albo przez procenty

hmm,ciekawe co "Piter" w nocy robił, że o poranku, śpi na siedząco - możemy przeczytać w komentarzach na Facebooku.

