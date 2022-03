"Sanatorium miłości 4". Mariola z Berlina pokazała pazur i zaczarowała wszystkich! "Najfajniejsza babka z tego grona"

Na antenie TVP od 20 marca możemy oglądać 4. sezon programu "Sanatorium miłości". Poznaliśmy już wszystkich uczestników a także dowiedzieliśmy się, jak seniorzy mieszkają w trakcie programu!.

Nie wszyscy uczestnicy budzą wśród widzów ciepłe uczucia. Choć za nami dopiero dwa odcinki programu - czytaj więcej o premierowym odcinku "Sanatorium miłości" oraz o 2. odcinku programu - widzowie zdążyli sobie wyrobić zdanie o niektórych kuracjuszach.

Oburzeni widzowie krytykują Mariolę i Annę! "To było przegięcie"Zobacz więcej

Kocie ruchy Marioli z Berlina

Mariola z Berlina to jedna z tych uczestniczek, która budzi wśród widzów oraz cieplejsze odczucia, choć na początku mocno im podpadła. Jednak w miarę rozwoju programu, sytuacja ulega zmianie. Dowodem tego jest opublikowany przez twórców programu "Sanatorium miłości" filmik, na którym Mariola R. z Berlina otworzyła się na temat tańca i swojej natury.

ART[97796]

Pod filmem posypała się lawina komentarzy z wyrazami wsparcia i otuchy dla kuracjuszki. Internauci wskazują, że Mariola z Berlina powoli staje się ich faworytką i kompletnie nie pasuje do towarzystwa, w jakim przyszło jej się znaleźć (pisownia oryginalna):

Najfajniejsza babka z tego grona. Nikogo nie udaje i jest szczera. Amerykanka sztuczna nie tylko z wyglądu jak się okazało. Fit Anka ego powinna na sznurku jak balon nosić a Pani Natalia...no cóż...jak ktoś wkopuje koleżankę donosząc całej grupie, w tym panom, że chrapie, to już wiadomo z kim ma się do czynienia. Zero taktu i dyskrecji 🤦🏻‍♀️ Ale zlot czarownic tym razem...

Pani Mariola z Berlina w pierwszym odcinku zachowywała się tak jakby wszystkie rozumy zjadła ale to było tylko pozorne . Już teraz dużą zmiana i to na korzyść. Szkoda tylko, że jest nieświadoma tego, że koleżanki obgadują ja i naśmiewają się z niej za jej plecami. Ona wyraziła się o wszystkich w samych superlatywach, stwierdzając, że nie ma tu ludzi zawistnych. Są... Amerykanka i Ania nie są szczere w stosunku do niej. Same wywijaly na parkiecie i nikt ich nie krytykował ani za ubiór, ani za zachowanie a one zachowały się bardzo nieładnie. Nazywając kogoś dziadkiem też nie było na miejscu, bo same też są już w tym wieku. Niby zgrana ekipa, ale jednak turkuc podjadek znajdzie się wszędzie.