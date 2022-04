"Sanatorium miłości 4". Mariola z Berlina z show TVP robi furorę. Widzieliście te zdjęcia? Takiej jej w telewizji nie zobaczycie! [TYLKO U NAS]

Janka (gość)

Uważam ,że źle dobrane osoby,powinny być bardziej skromne a to rozwydrzone baby jakieś niewyżytej czego one tu szukają chyba reklamy że może ktoś na nie poleci pierwsze odcinki były o wiele ciekawsze wystąpili ludzie w starszym wieku z klasą zasługujacy na szacunek ,a teraz stara baba staje na rękach niech idzie do cyrku i tam się reklamuje nie chce się tego oglądać,każdy wiek ma swój urok a te zgrywają nastolatki, ubiera się taka pani na bal z gołym tyłkiem nie ma na co patrzec

05.04.2022 23:50