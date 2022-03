"Sanatorium miłości 4". Oburzeni widzowie krytykują Mariolę i Annę! "To było przegięcie". Co tak zdenerwowało internautów?

Zuza (gość)

Same nie lepsze ,amerykanka co tu szuka chyba kwadratowych jaj ,a ta druga to ma się za najładniejsza a wygląda na babulenke dopuszczone, zaciśnięte, na tańcach wstyd można się bawić tak ale z klasa dla kobiety to co pokazały to dno czym tu się podpisywać babcie w głowie sieczka a w gościach sucho i smród. Żadnej kultury i kobiecego wyczucia takie rzeczy to nie przed kamerami drogie Panie nie wszystko jest na sprzedaż, panowie z klasą na to nie lecą te panie pasują do programu chłopaki do wzięcia , zdejm kobieto tę czapkę do śniadania, bo Ci pasuje jak kwiatek do kożucha .zachowuje się jak przystało na kobietę a nie podlotka. Żenada.

28.03.2022 04:11